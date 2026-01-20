賴清德總統遭詐團冒名寄e-mail！刑事局示警：釣魚信件勿回

賴清德總統被冒名寄送電子郵件，刑事局指出，該郵件並非由總統府所發出。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 近期賴清德總統被冒名寄送電子郵件，以討論「公民發展」誘使收件者回復，警政署今日指出，該郵件並非由總統府所發出，目的在於誤導收件人該電子郵件為合法的聯繫管道，在取得信任後進行詐騙或是蒐集資料，提醒民眾務必提高警覺，切勿回復該郵件。

假冒賴清德發出的電子郵件，內容為「您好！我是賴清德。如果您有任何關於公民發展的問題，請發送電子郵件到我的個人郵箱，我希望我們能攜手為國家發展貢獻力量，另外，我還有其他事情想和您討論，收到您的郵件後，我才能繼續。」

刑事局指出，冒用總統名義寄送郵件已涉嫌觸犯《刑法》偽造文書等罪嫌，目前刑事局科技犯罪防制中心蒐集相關事證積極偵辦，並將通知網路平台及相關業者協助下架不法內容，阻斷詐騙訊息擴散。

警方呼籲，民眾若收到類似可疑郵件，應立即刪除，切勿點擊連結、下載附件或依指示操作；如已回覆或提供資料，應儘速變更帳密並留意帳戶異常情形。民眾可撥打「165反詐騙專線」諮詢，或是檢具郵件畫面、寄件帳號等事證向轄區警察機關報案，以利追查。

