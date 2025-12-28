賴清德總統選址軍備局209廠接受專訪 強調「投資國防就是投資和平」

總統賴清德接受電子媒體《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪，選在國防部軍備局生產製造中心第209廠進行錄製。 圖：翻攝「臉書」賴清德粉絲專頁

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受電子媒體《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪，特別選在國防部軍備局生產製造中心第209廠進行錄製。該廠為台灣知名「雲豹八輪甲車」生產基地，也是多款國造裝甲車輛如40公厘榴彈機槍指揮車、30公厘機砲裝步戰鬥車的重要製造場所。專訪完整影片預計於今（28）日晚間八點播出。

賴清德在專訪播出前於臉書發文表示，選擇在209廠接受訪問，是希望讓全民親眼見證國防預算並非單純數字，而是真實轉化為國防戰力的具體展現。他強調，唯有提供國軍優質裝備，國軍才能堅守第一線，有效保護台灣人民生命財產安全。賴清德以「投資國防，就是投資和平！」作為核心訴求，重申國防自主與對外採購並行的重要性，旨在打造堅韌的「台灣之盾」，維護台海和平穩定。

賴清德指出，國防產業不僅肩負守護國家重任，更具備帶動經濟發展潛力，有望成為台灣下一座「護國神山」。他呼籲民眾一同了解台灣如何透過國防自主政策強化整體防衛能力。

此專訪適逢國內國防預算審議持續引發朝野討論之際，賴清德藉由走入國防生產現場，強調強化國防實力是確保和平的必要基礎，展現政府對國防自主的堅定立場。專訪內容除國防議題外，也預計觸及國內外其他時政議題。

