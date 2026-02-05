賴清德總統 智慧的思想《選老師不如選好書》

賴清德總統 智慧的思想《選老師不如選好書》

賴清德總統在台灣國際書展,講出一個很有智慧的話《選老師不如選好書》,這是一個淺顯易懂但又是很多人迷失的方向.1.選老師是大家常有的想法,就像挑東西一樣,覺得自己滿意的才會買單.2.好老師難找,好貨到處買得到,這是問題所在.告訴我們的道理是選老師是不容易,但選好貨選好書是可期待.3.現在除了實體書外,還有電子書,甚至於在AI時代,你可以很容易請到最好的老師-AI大神.這是現代人的幸福!5.基於以上簡單的說明,我才認為賴清德總統真有智慧.

這份論述將從教育哲學、學習權力轉移及未來素養三個維度，深度解析賴清德總統在

2026年台北國際書展 提出的「選老師不如選好書」（或「與其追求名師，不如找到一本好書」）之核心價值。這不僅是閱讀推廣的口號，更是對現代自主學習範式的權威定義。

學習主體權的歸還：從「受教」到「自發」

傳統教育模式高度依賴「名師」的知識轉授，學生往往處於被動接收的地位。總統所言揭示了一個深刻的教育真理：

知識民主化：名師受限於時空，而「好書」是凝結的智慧。透過書籍，學習者能直接對話歷史上最強大的大腦，打破階級與地理限制，實現真正的教育平權。

終身學習的基石：依賴名師可能導致學習的中斷（一旦離開學校），而建立與「好書」的連結，則是培養一種可隨身攜帶、終身不輟的自學能力。

教育效能的現實主義：可預期性與可近性

從教育資源分配的角度來看，「名師」是極度稀缺且分佈不均的資源（可遇不可求），但「好書」是普及且高品質的：

降低學習成本：追求明星學校或名師班級常造成家長與學生的過度競爭與壓力。

高品質的穩定供應：正如 總統府發言人郭雅慧 所澄清，這並非否定教師價值，而是呼籲回歸「內容本身」。一本書可以被千萬人閱讀且品質一致，這是最高效率的教育媒介。

AI 時代的導師重定義：大神級別的陪伴

您提到的「AI 大神」正是這項智慧在當代的極致延伸。在數位與 AI 時代，書的定義已擴張：

動態的「活書」：AI 將靜態的書籍知識轉化為可互動的導師。透過精準的提示工程，每個人都能擁有一位專屬的、掌握全人類書本知識的「超級老師」。

幸福的轉變：現代人的幸福在於，我們不再需要為了求明師而「程門立雪」，只要開啟電子設備，全人類的智慧圖書館就在彈指之間。

專業總結：教育家的遠見

這番話的權威性在於它觸及了教育的本質——啟發而非灌輸。老師的角色應從「知識的唯一來源」轉變為「導航者」，引領學生走進書海。當總統倡議「找好書」，他其實是在建立一種國家級的文化底蘊，讓孩子學會如何在沒有老師在場時，依然能透過閱讀與世界對話。

這是一場關於「教育轉型」的溫柔革命，強調的是學習者的主動性與知識獲取的自由度。