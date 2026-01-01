賴清德總統2026新年談話 4總目標帶領臺灣穩健向前

賴清德總統以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話

總統賴清德今天（1日）發表新年談話，以「韌性之島，希望之光」為主題，總統表示，回首過去一年挑戰不斷，但臺灣都逐一克服，展望新年，政府會持續朝「打造更安全、堅韌的臺灣」、「邁向智慧繁榮的臺灣」、「建構更均衡發展的臺灣」及「促成民主團結的臺灣」等四個總目標邁進，期盼朝野能共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

民國115年元旦升旗典禮今天在總統府前舉行，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文都出席升旗典禮。隨後，賴清德總統在總統府大禮堂發表2026年新年談話，他表示，回首過去一年，世界局勢充滿震盪，全球經貿秩序變動、國際衝突加劇、中國擴張野心持續升高，臺灣也經歷幾場天災和令人痛心的社會事件，考驗著臺灣的社會韌性、危機意識和全民團結。

廣告 廣告

賴清德總統提到，面對考驗，臺灣人民不僅沒有被擊倒，反而穩健地締造了許多令人驚嘆的成就。過去一年，臺灣經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%，而臺股指數更是在多變的經貿環境下，屢屢寫下新的紀錄。除了經濟的亮眼表現，「福衛八號」齊柏林衛星已在太空中運行；桃園機場「第三航廈北廊廳」啟用，也象徵臺灣以嶄新門面，擁抱世界；海巡多艘國造的巡防艦也交艦成軍，在海上守護國人安全。

賴清德總統指出，在追求發展之外，更要落實照顧，投資未來。國人的健康，始終是他從行醫到從政的使命。因此推動「健康臺灣深耕計畫」，也成立了百億規模的「癌症新藥基金」。並成立「運動部」，投入超過248億預算，讓國家成為選手的後盾，也厚植全民運動，競技運動以及職業運動，讓國人更健康，國家更強，世界擁抱臺灣。而政府推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，也已扶持許多優秀的臺灣青年到世界各地追夢，讓台灣在世界上發光發熱。

賴清德總統指出，展望新年，將推動四個總目標，打造安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展、民主團結的臺灣。其中，政府推動「長照3.0」、以及高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，還有緩解青年壓力的「租金補貼」和「社會住宅」。今年起，將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0，引導空屋釋出，讓年輕人住得起也住得好。未來，我們將根據「青年基本法」，進一步協助年輕人走得更穩。

賴清德總統最後強調，2026年是臺灣總統直接民選30週年，對於臺灣非常關鍵，政府將懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。