賴清德缺席審查遭酸「選擇龜縮」 傅崐萁：開始懷念蔡英文、陳水扁





國民黨、民眾黨日前合力在立院提出針對賴清德總統的彈劾案，並在今天（21日）舉行審查會，不過賴清德昨天（20日）就以「總統用牋」回覆立法院長韓國瑜，表示拒絕出席。而今天的審查會中，藍白立委砲火全開，藍黨團總召傅崐萁痛批賴清德是「真正的獨裁巨獸」，不斷踐踏國會立法、國人監督的權力。

批賴清德是獨裁巨獸 一紙便牋敷衍國會

傅崐萁今天稍早受訪批評賴清德是「憲政怪獸」、「獨裁巨獸」，並指賴做任何事情都不用負責，不只廢掉憲法法庭，更用高壓的司法、行政權來踐踏國會的立法。

傅崐萁也強調，國會今天正式對賴清德提出彈劾案，他也不滿地說：「賴清德總統用一紙便牋敷衍國會，心中到底有沒有人民？」並稱已經開始懷念前總統陳水扁、蔡英文，因為兩位前總統都勇於面對、與在野黨溝通，而不像賴清德「選擇龜縮」。

對賴隔空喊話 要求接受國會監督

傅崐萁也向賴清德喊話：「你不是皇帝，請好好地接受人民的監督！」並稱若是賴做得好，人民或許下次還會給機會，做不好就換人，卸任後一樣會受到司法相關的檢視。

