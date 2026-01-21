賴清德缺席彈劾案審查 黃國昌搬「賴世凱」轟：憲政汙點、躲卓榮泰背後

民眾黨團總召黃國昌拿著賴清德的人形立牌說明彈劾總統案。（張哲偉攝）





藍白立委發起對總統賴清德的彈劾案，不過賴昨天（20日）明確回覆不會出席審查會。民眾黨團總召黃國昌今天（21日）和國民黨團搬出「賴世凱」的人形立牌，痛批從未看過任何現任總統連憲法基本責任都不願遵守，根本是中華民國憲政史上的污點，更砲轟賴清德「只會躲在卓榮泰背後、沒有擔當」。

黃國昌搬人形立牌 諷賴清德是獨裁總統

立法院今召開全院委員會，以審查會處理總統賴清德彈劾案。提案領銜人黃國昌今拿著象徵皇帝專制的「賴世凱」人形立牌進入立法院，由於賴清德今不列席，因此由提案領銜人代表說明彈劾意旨後，由11名朝野立委發言說明。

「當面對毀紀、破壞台灣民主憲政體制的獨裁總統，依照憲法行使彈劾權，就是立法院責無旁貸責任。」黃國昌表示，從沒看過任何現任總統連憲法基本責任都不願遵守；中華民國憲法第72條寫得非常清楚，當國會三讀通過法律後，除非依覆議程序否決，否則沒有總統有憲法權力選擇不公布。

稱賴是憲政史上汙點 彈劾是「憲法的藥」

黃國昌痛批，賴清德從2024年開始，就選擇當中華民國第一個拒絕公布國會三讀通過法律的總統，在憲政史上將留下永遠無法抹去的汙漬。賴清德是由民主國家選舉選出，不是專制獨裁體制所出現的皇帝，如今卻毫無擔當、躲在行政院長卓榮泰不副署的藉口背後，所以必須藉由這次彈劾程序提醒賴，面對中華民國憲法，他沒有至高無上的權力。

黃國昌也提及2013年9月，蘇貞昌曾說「國會是總統的監督機關，對於總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極行動，依照憲法規定，總統違紀的行為，是透過彈劾來制衡」，如今正是套用蘇貞昌的話，「用憲法的藥治憲政的亂。」（責任編輯：呂品逸）

