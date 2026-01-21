賴清德缺席立院彈劾說明 傅崐萁控：上任一年半掏空台灣40.5兆

就立法院對總統賴清德提出彈劾案，今邀請賴清德列席說明，但總統府昨晚發函通知，總統拒絕出席。 圖：擷取自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院今（21日）召開全院委員會，針對總統賴清德提出彈劾案，今原邀請被彈劾人賴清德到國會說明，在被彈劾人未出席下，改由朝野立委發言。提案人之一的國民黨團總召傅崐萁控訴賴清德踐踏憲法、上任一年六個月就掏空台灣40.5兆元，因此喊話全民一體彈劾賴清德。

立法院長韓國瑜說明，這是立法院第一次，由立委對總統提出彈劾案，依立法院職權行使法第23條第2項規定，邀請被彈劾人賴清德列席進行第一次說明。報告全院委員會，賴清德於20日函知他，不列席本次全院委員會，他已將總統府影本轉送各黨團。

傅崐萁表示，今天是中華民國在台灣憲政史上最遺憾的一天，因為他們不曾選出一位總統，需要全民在國會來正式提出彈劾案，同時，他們也看到賴清德以一紙函文來立法院，說不需對國會來負責，因此今天不願來出席，甚至不願為自己辯護、不願來對全民負責。

傅崐萁再表示，今天絕對不是政黨鬥爭，更不是個人恩怨，而是維護中華民國法治，在關鍵時刻守護憲法、制度與民主，所以他們必須站出來，面對一個獨裁政權與高壓統治之下，國民黨及民眾黨共同提案，來向全國國人報告。

傅崐萁接著控訴，在賴清德統治下，不只是國家民主的裂解，更是整個制度崩壞的起點，當司法與大法官集體違憲，中華民國憲法已經不復存在，在賴清德把中華民國憲法踐踏於腳下，更將台灣建立的民主法治社會完全敗壞於公眾之下。

