賴清德缺席立院彈劾說明 黃國昌：獨裁心態

▲賴清德總統缺席立院彈劾說明，民眾黨主席黃國昌轟獨裁心態顯露無遺。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 立院今（21）日召開全院委員會，針對總統賴清德提出彈劾案，原邀請被彈劾人賴清德到國會說明，在被彈劾人未出席下，改由朝野立委發言。對此，民眾黨主席黃國昌痛批，賴清德寧可浪費整整一年發動大惡罷，意圖強硬改變國會生態，也不願與在野溝通，獨裁心態顯露無遺。

針對中華民國史上首位遭彈劾的總統賴清德，今日悍然拒絕依被彈劾人身分列席國會審查會，黃國昌痛批，賴清德寧可浪費整整一年發動大惡罷，意圖強硬改變國會生態，也不願與在野溝通，明目張膽違憲、架空民主，現在連以被彈劾人身分列席國會都不願意，草率以便籤回覆立法院，輕蔑的稱「立法院無直接向總統問責之權」簡直荒腔走板、獨裁心態顯露無遺。

黃國昌表示，總是把民主價值掛嘴邊的民進黨團，同樣選擇以邏輯謬誤的言論繼續幫一位違法濫紀的總統卸責，實在令人遺憾。對比鄰近的南韓，國會同樣對前總統尹錫悅提出彈劾案，即使首次因執政黨杯葛導致投票人數不足，在野黨仍持續努力捍衛國家，最後有12位執政黨立委良心發現，成功彈劾尹錫悅、守住南韓民主。因此也期待在接下來彈劾程序中，能出現14位有良心的民進黨籍立委挺身而出，勇敢站出來彈劾侵害民主憲政的獨裁總統，不讓「德意志」凌駕於法律、凌駕於國家之上。

