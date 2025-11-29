賴清德罕見示警「中共2027武統」 陸委會揭中共沿海設5大軍事基地

陸委會最新公布的「大陸情勢季報」也佐證，中國近年於東部沿海大規模推進軍事與軍民兩用基礎建設。圖為陸委會副主委暨發言人梁文傑。（資料照片） 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 總統賴清德 26 日在主持國安高層會議後罕見對外示警，指出中共正以「2027 年完成武統台灣準備」為目標，加速對台軍事整備。陸委會最新公布的「大陸情勢季報」也佐證，中國近年正於東部沿海大規模推進軍事與軍民兩用基礎建設，相關布局被解讀為對台衝突的前進部署。

陸委會透過衛星影像判讀，中共自北向南至少在 5 處地點出現明顯軍事化建設動作。首要據點為上海浦東海軍基地，近年陸續興建地下儲油罐、鐵路支線與兩棲作戰區，今年 5 月更有 10 多艘兩棲艦停靠，其中包含 1 艘 075 型兩棲攻擊艦，整體運輸能力可一次投送約 5000 名兵力。

第二處為浙江樂清灣海軍設施，新建大型碼頭泊位，可供大量艦艇同時運作；第三處則是福州長樂國際機場，近年新增水上跑道，除了擴充航班調度能力以外，也可作為前沿加油與物資中繼的軍事備用機場。第四處為距離金門僅 3.7 公里的廈門大嶝島翔安國際機場，該區填海面積擴大近一倍，結合鐵路、公路與航空貨運物流體系，平時為運輸樞紐，戰時可迅速轉作軍事用途。第五處則是漳浦直升機基地，新增多處直升機停機坪與維修機庫，具備支援奪取澎湖前進基地，銜接後續登陸台灣本島的功能。

除了這些基地之外，中共火箭軍的擴張速度同樣受到關注。美國國防部研判，中共火箭軍在過去 4 年內，核飛彈與常規飛彈數量增加近 5 成，總數約達 3500 枚。雖然目前難以確認有多少飛彈已直接部署對台，但衛星影像顯示，火箭軍在東部沿海新建多處規模更大的基地與發射設施，並於農田、隱蔽山谷、高速公路與面向台灣的沿海地帶進行實彈演練。

華府研究人員分析，飛彈戰力是中共對台採取任何軍事脅迫的「第一步」，龐大的飛彈數量本身即帶有強烈政治訊號，試圖對台灣形成心理壓迫，同時向美國釋放「你們難以干預」的戰略警告。

