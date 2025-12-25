賴清德翻車？黃揚明：憲法無「明文規定」總預算審議時間

總統賴清德今（25）日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，罕見重砲開火批評在野黨阻擋預算審查。他指出，距離12月31日只剩最後6天，憲法明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完。對此，資深媒體人黃揚明指出，.憲法從來沒「明文規定」立法院需要在每年12月31日前完成總預算審議。

總統賴清德怒批在野黨延宕總預算審查。（圖／中天新聞）

資深媒體人黃揚明在臉書發文表示，憲法從來沒「明文規定」立法院需要在每年12月31日前完成總預算審議。他引用憲法第68條說明，憲法只有規定立法院會期每年兩次，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之。

廣告 廣告

黃揚明進一步指出，《預算法》第51條規定總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，因此現在法定總預算審議的期限應該是每年11月30日，而非12月31日。

資深媒體人黃揚明。（圖／中天新聞）

黃揚明也列舉歷史資料表示，在我國2001年起改制會計年度為1月起算後，近年中央政府總預算審查能在前一年度的12月期間完成的，只有民國113年度、105年度、101年度、97年度，從來沒有11月底前完成三讀。他特別提到，史上最嚴重延宕的總預算審查發生在2007年，一直到該年度6月15日立法院才完成三讀。

黃揚明也在文末附註「賴總統口中的憲法明文規定，是賴總統心中所想吧」。

黃揚明的貼文在臉書引發網友討論，有網友留言諷刺「不然怎被叫萊爾校長」、「賴是（式）憲法」、「清德大而化之」，也有網友直言「妄想症真的嚴重」。

延伸閱讀

民進黨支持度突大增 黃揚明曝和民調「題組設計」有關：不意外

見詐騙案件內容傻眼 黃揚明嘆：禁用小紅書打詐根本無效

台北隨機傷人案引恐慌 黃揚明嘆：最信小橘書的人製造最多假訊息