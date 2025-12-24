賴清德聖誕夜談北捷重大事件 承諾落實撫卹補償機制

上週五台北市發生隨機襲擊事件造成多人傷亡，賴清德總統在今（24）日聖誕夜透過臉書發文表示，政府會全力落實後續的撫卹與補償，進一步完善社會安全機制，守護每一個人的平安。他強調不會忘記傷痛，更要將這份守護彼此的心意化為行動。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德指出，每年的聖誕節都是團聚與祝福的日子，今年的聖誕夜除了互道平安、給予感謝，還多了一份對彼此的珍惜。他特別感謝第一時間投入救援的救護人員、警察單位，更要感謝每一位不顧自身安危、挺身而出的無名英雄。

民眾前往北捷案發地點哀悼。（圖／資料照）

賴清德表示，在最危急的時刻，是這些人毫不猶豫地伸出援手，守護了素昧平生的陌生人，這份勇氣與善意就是這塊土地上最溫暖的光。他強調，台灣會因愛與勇氣變得更加堅韌，並祝福大家在愛中互相扶持，聖誕平安。

該貼文吸引大量網友留言回應，多數網友紛紛向總統表達聖誕祝福，也有網友留言表示希望台灣平安。北捷隨機砍人事件發生後，社會各界持續關注政府的後續處置與社會安全網的強化作為。

