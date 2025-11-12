賴清德聲援沈伯洋還不夠！ 曹興誠喊話「徵召他選台北市長可輾壓蔣萬安」
民進黨2026台北市長人選備受矚目，外傳罷團力挺民進黨立委沈伯洋角逐首都市長。聯電創辦人曹興誠在臉書喊話，「賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長。」他表示，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅沈伯洋，就請他出來選首都市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅。他也說，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安，只要讓兩人公開辯論，就知道誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。中共能識別沈伯洋的潛力，所以不擇手段的抹黑沈，賴總統豈可不查不明？
曹興誠指出，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲韓國瑜院長，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。
曹興誠強調，如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。
曹興誠表示，你中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。
曹興誠說，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場用中文，一場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。
曹興誠認為，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？
曹興誠表示，近日賴總統用人、識人之能，頗受台派質疑。倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升26、28 年民進黨的選情。「讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益。敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷。」
