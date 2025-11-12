「各方面都輾壓蔣萬安！」曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，官媒《央視》更播出紀錄片表示已對其發出全球紅色通緝令。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，聯電創辦人曹興誠今（12）日力薦賴清德，若要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召他參選台北市長。

聯電創辦人曹興誠。（圖／曹興誠臉書）

曹興誠指出，沈伯洋遭到中共所謂的通緝和恐嚇後，賴清德呼籲韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。不過他認為，韓國瑜對此不會理睬，賴清德事先應該心知肚明，因此賴對韓的呼籲讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。

曹興誠表示，如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。他強調，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅台灣的立法委員，就請他出來選首都市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示台灣人維護主權和自由的決心。

曹興誠認為，「沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。」他提議，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場用中文、一場用英文，大家立刻可以看出誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。

民進黨立委沈伯洋。（圖／中天新聞）

曹興誠指出，中共應該已經看出沈伯洋的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段地抹黑沈、打擊沈。他質疑中共能識別沈伯洋的潛力，賴清德豈可不察不明。曹興誠提到，近日賴總統用人、識人之能頗受台派質疑，倘能徵召沈伯洋必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升2026年、2028年民進黨的選情。

曹興誠認為，讓沈伯洋參選台北市長才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益。他敬請賴清德鄭重考慮此事，做出明智決斷。

