「各方面都輾壓蔣萬安！」曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，官媒《央視》更播出紀錄片表示已對其發出全球紅色通緝令。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，聯電創辦人曹興誠今（12）日力薦賴清德，若要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召他參選台北市長。
曹興誠指出，沈伯洋遭到中共所謂的通緝和恐嚇後，賴清德呼籲韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。不過他認為，韓國瑜對此不會理睬，賴清德事先應該心知肚明，因此賴對韓的呼籲讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。
曹興誠表示，如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。他強調，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅台灣的立法委員，就請他出來選首都市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示台灣人維護主權和自由的決心。
曹興誠認為，「沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。」他提議，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場用中文、一場用英文，大家立刻可以看出誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。
曹興誠指出，中共應該已經看出沈伯洋的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段地抹黑沈、打擊沈。他質疑中共能識別沈伯洋的潛力，賴清德豈可不察不明。曹興誠提到，近日賴總統用人、識人之能頗受台派質疑，倘能徵召沈伯洋必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升2026年、2028年民進黨的選情。
曹興誠認為，讓沈伯洋參選台北市長才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益。他敬請賴清德鄭重考慮此事，做出明智決斷。
延伸閱讀
八炯、閩南狼遭陸祭出百萬通緝令 「原來我也變沈伯洋了」
陸揚言對沈伯洋發全球通緝令 吳子嘉嗆：青鳥不見了！全是孬種
韓國瑜嗆賴「自己生病讓別人吃藥」！鍾佳濱：請院長率先對抗境外病毒
其他人也在看
賴要韓國瑜聲援沈伯洋 他批：陸委會呢？
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋遭中國通緝、全球追捕，總統賴清德點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」，不過韓12日則回嗆賴，「自己生病卻讓人吃藥」。國民黨台北市議員李柏毅在政論節目...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
民進黨穩了？2026最狂「川伯」連線 黃揚明酸爆：綠地再現
聯電創辦人曹興誠今（12）天建議總統賴清德應徵召綠委沈伯洋參選台北市長，並稱讚沈各方面都輾壓台北市長蔣萬安。對此，媒體人黃揚明譏諷，綠委王義川選桃園、沈伯洋選台北，綠營的「川伯」連線，將讓綠地再現。中天新聞網 ・ 1 天前
沈伯洋選台北市長「輾壓蔣萬安」？游淑慧酸爆：喜聞曹公又獻策了
聯電創辦人曹興誠今日在臉書表示，呼籲總統賴清德要徵召綠委沈伯洋參選台北市長，因為沈各方面都碾壓台北市長蔣萬安。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，喜聞曹公又獻策了，雖然曹公總出「熊主意」，但她挺喜歡的。中天新聞網 ・ 1 天前
聲援沈伯洋？醫酸：把中國當敵國當然被追殺
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋遭中國通緝、全球追捕，總統賴清德要立法院長韓國瑜出面，維護國會尊嚴，韓國瑜12日反嗆，自己生病卻要別人吃藥！精神科名醫沈政男說，民進黨把中國當成境外敵對勢力，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
陳亭妃驚傳「不去登記初選了」！主任代理 她留守台南防鳳凰颱風
鳳凰颱風明（12）日將登陸台灣，全台11縣市宣布12日停止上班上課，但北北基桃正常上班上課，原定明日赴民進黨中央的登記參選台南市長初選的立委陳亭妃，因為台南面臨颱風，宣布由主任、副主任代理登記。中天新聞網 ・ 1 天前
韓國瑜提「桌子說」未聲援沈伯洋 民進黨反嗆：在被害人傷口上抹鹽
總統賴清德昨公開呼籲立法院長韓國瑜應就民進黨立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」聲援，韓國瑜今天（12日）回應，明顯是「自己生病、要讓別人吃藥」，若繼續消費沈伯洋，這對沈一點都不公平。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈伯洋身上傷口抹鹽，令人失望。鏡報 ・ 23 小時前
賴清德點名韓國瑜挺沈伯洋 徐巧芯轟巨嬰
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋遭中國通緝、全球追捕，總統賴清德點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」，不過韓12日則回嗆賴，「自己生病卻讓人吃藥」。國民黨立委徐巧芯轟賴清德，可不可...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
讓沈伯洋戰北市？她遞請願表：請賴主席「順應民意」
2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選備受關注，聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安，引發外界熱議。對此，國民黨前發言人楊智伃也上傳一張有自己簽名的請願表，希望賴清德「順應民意」、讓沈伯洋代表民進黨出戰台北市長選舉。中時新聞網 ・ 22 小時前
韓國瑜應聲援沈伯洋？王鴻薇轟賴清德：選你要幹嘛
民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，引發外界熱議，總統賴清德今（11）日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈。對此，國民黨立委王鴻薇砲轟，在憲法上，包括軍隊、警察韓國瑜都無實權可以動用，而賴清德不但掌握軍隊，還可以調動內政部警察系統，保護任何一位立委，「總統不工作喊話立法院長，選你到底要幹嘛」。中時新聞網 ・ 1 天前
被賴清德點名 韓國瑜最新影片吐心聲：老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄
中國官方以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，甚至中國央視也播放沈伯洋相關的紀錄片，引起國內軒然大波。賴清德總統昨天（11／11）也公開喊話，請立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。被總統點名，韓國瑜雖並未回應，但今天（11／12）臉書發布一段影片中提到，辦公室有一副墨寶「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄。」韓國瑜也意有所指說，主人不要鞭打老牛，老牛仍有爆發力，會加快步伐，象徵自己的心情。太報 ・ 1 天前
韓國瑜只會講風涼話？林楚茵提他黑歷史：始終如一、毫無長進
中國重慶公安局近日以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開調查，更發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓稱這是自己生病卻要讓別人吃藥。民進黨立委林楚茵重提韓國瑜當高雄市長時的黑歷史，斥韓始終如一、毫無長進。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
熱舞拚345億全民福利 民進黨團：藍白別丟大禮包
為解決「財劃法」公式問題而無法分配的345億元，立法院民進黨團所提暫行條例草案今（13日）於財政委員會審查，主張長輩國民年金保險補足8千元、勞退自提政府加送1％，以及婦女產後坐月子等照護津貼政府出新台幣10萬元。為此，黨團成員在議場前大跳全民福利舞，號召全民共同關注，並呼籲藍白別丟包民生法案、漠視民自由時報 ・ 2 小時前
Klook客服失言翻車！怒嗆旅客「白癡客人」 平台急賠1萬滅火
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導客服竟然出包了！昨（12）日有網友在社群上發文哭訴，他先前透過旅遊預訂平台Klook購買行程，因旅行過程中發生一些問題，於是...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
「韓國瑜這記耳光打得好響亮！」醫酸沈伯洋「抗中陰謀論」：賴清德聽到了嗎？
中國重慶公安局宣稱立案調查民進黨立委沈伯洋，總統賴清德公開聲援，也呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，而韓國瑜今（12）日正式回應，反批賴清德「自己生病卻要別人吃藥」，稱台海安全的桌腳是被民進黨打斷。對此，精神科醫師沈政男直呼，「韓國瑜打沈伯洋這個耳光好響亮！」沈政男在臉書發文表示，韓國瑜的講法之一是，為什麼賴清德要宣告對岸是境外敵對勢力？「你把人家當敵國......風傳媒 ・ 16 小時前
要韓國瑜聲援沈伯洋 徐巧芯轟賴清德如「巨嬰發言」乾脆讓位
賴清德總統針對大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，點名立法院長韓國瑜出面率領跨黨派立委聲援。韓國瑜昨日公開作出回應。對此，國民黨立委徐巧芯今（13日）表示，賴清德自己是總統，軍警情治一把抓，要保護沈伯洋，就只有你有能力；這種巨嬰發言，如果什麼都要韓國瑜來做，乾脆把總統讓給韓國瑜做！中天新聞網 ・ 3 小時前
新壽分手費通過！王義川質疑北市府圖利 藍議員開嗆：果然是憨川
輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科，台北市議會昨（12）日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。然而，民進黨立委王義川提出質疑，認為有圖利或違法相關法令的問題，引發一番議論。中時新聞網 ・ 4 小時前
中共懸賞百萬「徵八炯、閩南狼犯罪證據」！公告曝光 竟直接公布身分證
民進黨立委沈伯洋日前才遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作。不料中國今（13）日又發出懸賞公告，表示要搜集八炯、閩南狼的犯罪線索，更祭出最高25萬元人民幣（約109萬新台幣）的獎勵。然而懸賞公告上，中共竟直接公布兩人的身分證號碼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
曹興誠推沈伯洋選台北市長！藍議員狂酸「曹公送箭」：絕對支持
2026大選戰聲起，民進黨的台北市長人選引發討論，雖有吳怡農確定參選，卻是雜音多。前聯電創辦人曹興誠今（12）日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，認為各方面都能輾壓現任台北市長蔣萬安。此言引來國民黨議員狂酸，「挺喜歡的」、「絕對支持！」中時新聞網 ・ 1 天前
請賴找沈伯洋選台北市長？郭正亮：曹興誠實在很壞
聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為能輾壓現任市長蔣萬安，遭藍營酸爆。前立委郭正亮除批評，沈伯洋去參選台北市長恐成為炮灰，曹興誠實在很壞，也認為，若沈真的參選市長，藍綠比數可能會與2002年台北市長選舉時接近（馬英九：得票數873102、得票率64.11%；李應元：得票數488811、得票率35.89%）。中時新聞網 ・ 23 小時前
韓國瑜酸賴清德「自己生病要人吃藥」 吳崢：不敢譴責中國，還幫加害者
中共控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，中國官媒揚言利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕。總統賴清德要求立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜反嗆「自己生病，卻讓人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢抨擊，韓院長不站在台灣這邊，不站在立法院這邊，拖拖拉拉過了兩個禮拜終於出聲，結果通篇只敢罵賴清德總統，不敢譴責中國！又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。吳崢表示，台灣的立委沈伯洋，被中共恐嚇威脅說要立案偵辦、通緝抓捕。全國從總統、行政院長、國安局、外交部、陸委會、警政署還有民進黨中央，以及許許多多台灣公民，全部團結起來，譴責中國，相挺同胞。結果，台灣最高民意機構、中華民國立法院的代表韓國瑜，半個月過去了，跟沒事人一樣，今天終於出聲。吳崢砲轟，韓國瑜一開口，竟然不是譴責中共，而是指責賴總統，說賴總統沒有保護中華民國，沒有維護兩岸和平，說穿了，背後又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。吳崢怒嗆，「韓院長，我代表民進黨告訴你」，從民進黨的「台灣前途決議文」，到蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場一向很清楚：堅持台灣是主權獨立的民主國家，台灣好新聞 ・ 20 小時前