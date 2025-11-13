賴清德聲援沈伯洋 陳揮文反問：他被抓了嗎？真正被抓的人不聞不問
民進黨立委沈伯洋遭對岸立案偵查，並威脅展開「全球抓捕」，為此，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應予聲援。韓國瑜雖強調，會保障每位立委的權益，但反過來要求賴清德先廢除民進黨的台獨黨綱，並撤回將中國列為「境外敵對勢力」的說法。資深媒體人陳揮文則提到，他個人聲援沈伯洋，「但沈伯洋被抓了嗎？真正被抓的人，不聞不問，難道人民有分貴賤嗎？」
陳揮文在節目《新聞大白話》表示，沈伯洋被查，是因為他在立法院的總質詢，或是對總預算案做了什麼嗎？不是阿！現在中國在追究的，是沈伯洋跟沈父之前在深圳開公司，「就是從中國買了很多東西，賣到中南美洲賺差價。」陳揮文補充，其實很多貿易商都是這樣，這個就是進出口貿易，各國都一樣。
陳揮文提到，至於沈伯洋是否涉及洗錢或逃漏稅等刑事，或者創辦黑熊學院等，都是沈伯洋在當立委之前的事情。他提到，之前看沈伯洋稱自己在補習班當老師、很窮，攢了錢才去美國念書，「是嗎？你爸賺紅錢就賺多少，（沈伯洋）少來這套，所以沈伯洋後來被查到在美國買房子。你有辦法去美國唸書，還買房子？」
陳揮文批判，黑熊學院這些年來在台灣就是鬧劇，「我很抱歉，在我的主觀看法，曹興誠跟沈伯洋就是小丑，搞那些東西，對保衛台灣有什麼用嗎？共匪打過來說我們要種菜，但菜還沒有生出來，就被打死了，搞那些亂七八糟的東西。」
「我個人是聲援沈伯洋啦！」陳揮文反問，可是沈伯洋被抓了嗎？沈伯洋還沒被抓，你們在緊張什麼呢？真正被抓的人，你們不聞不問，難道人民有分貴賤嗎？
陳揮文指出，賴清德故意在媒體的聯訪中點名韓國瑜，叫韓國瑜以立法院長身分來召集朝野聲援沈伯洋，「你總統去點名立法院長，一個是總統，一個是立法院長，你這個會被中國笑。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 1 天前
南亞科吞600億刷大盤年度次高量 點火記憶體行情/101捲入詐騙風暴 掀監管失靈警訊/信驊亮燈鎖6335元 股王飆台股史上第一高｜Yahoo財經掃描
美國政府關門僵局可望落幕，化解市場最大不確定因素，帶動美股漲多跌少。道瓊工業指數續強，大漲0.68%、收48,254.82點再創收盤新高；資金持續自高估值科技股撤離，使那斯達克指數下跌0.26%，標普500指數微漲0.06%，費半則勁揚1.47%。個股焦點落在AMD法說會，執行長蘇姿丰直呼AI晶片需求「貪得無厭」，刺激股價大漲9%，領漲費半；相對地，Meta遭點名盈餘水分、續跌2.88%，Oracle下挫3.88%，顯示大型科技股面臨獲利了結壓力。美股資金輪動明顯，健康照護與金融股如高盛、聯合健康集團強勢推升道瓊創高。台積電ADR同步收黑，反映科技族群短線承壓。 亞股今日多數收漲，日股上漲0.43％，韓股小漲，港股與陸股同步走揚，市場情緒較回穩。 台股今（13）日在平盤上下震盪，盤中再闖28,000點未果，終場小跌43.53點、收27,903.56點，成交量放大至6,583億元、創近一個月新高。台積電(2330)受美科技股疲弱影響，壓尾收最低1460元、下跌15元。盤面資金則明顯轉向題材股與集團股，最亮眼莫過於南亞科(2408)強勢吸金，成交金額達600.29億元、衝上今年次高、單檔就占大盤逾一成成交值；此外，股王信驊(5274)強鎖漲停至6335元，一舉刷新台股史上最高價紀錄。集團作帳火力全開，華新(1605)、華新科(2492)、華東(8110)同步亮燈，台塑集團南亞(1303)、台化(1326)同樣大漲點亮盤面。資金持續自權值股移轉至記憶體、材料、PCB、被動元件族群，為大盤維持活躍度的主要動能。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 6 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安私下道歉 范姜彥豐發聲：我理解他的處境
粿王風波延燒，胡釋安13日發出聲明，表示在粿粿、范姜彥豐處理婚姻問題時，提供住處給粿粿居住，但對於粿粿與王子邱勝翊的婚外情全然不知。范姜彥豐看到聲明後，也在第一時間做出回應，「希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
陳文茜罹癌第4期停止免疫療法 癱地大喊「自行宣告康復」
即時中心／廖予瑄報導資深媒體人陳文茜去（2024）年發文透露罹患黑色素癌第4期，且擴散至多個器官，正透過免疫治療、光子刀等方式治療。今（13）日她在臉書發文「自行宣告康復」，直指自己2個月前已自行決定停止免疫療法，「其他就豁出去了。」民視 ・ 2 小時前
外匯存底歸零？傳關稅談判美開口17兆投資 他大酸「台灣贏了」：台積電再賺就有
台美關稅談判進入尾聲，根據美媒報導指出，美方要求台灣投資介於韓國3500億美元與日本5500億美元間，外界關注如此龐大的投資金額是否將動用到外匯存底。對此，房產專家帥過頭在臉書發文大酸，感謝台灣談判團隊盡心盡力的全贏了，雖然1949年到2025年存下來的錢都沒有了，但至少面子還在。總統賴清德日前稱台美關稅談判只差「臨門一腳」，不過根據美國媒體Polit......風傳媒 ・ 3 小時前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多橄欖油「一次大降價300元」 會員驚：發生什麼事
一名網友近日分享，逛好市多時，發現一罐橄欖油近期出現大幅降價，從原本800多元一口氣降至539元，貼文曝光後，引發消費者熱烈討論。中天新聞網 ・ 9 小時前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 23 小時前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前