賴清德聲援沈伯洋 陳揮文反問：他被抓了嗎？真正被抓的人不聞不問

​民進黨立委沈伯洋遭對岸立案偵查，並威脅展開「全球抓捕」，為此，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應予聲援。韓國瑜雖強調，會保障每位立委的權益，但反過來要求賴清德先廢除民進黨的台獨黨綱，並撤回將中國列為「境外敵對勢力」的說法。資深媒體人陳揮文則提到，他個人聲援沈伯洋，「但沈伯洋被抓了嗎？真正被抓的人，不聞不問，難道人民有分貴賤嗎？」

陳揮文在節目《新聞大白話》表示，沈伯洋被查，是因為他在立法院的總質詢，或是對總預算案做了什麼嗎？不是阿！現在中國在追究的，是沈伯洋跟沈父之前在深圳開公司，「就是從中國買了很多東西，賣到中南美洲賺差價。」陳揮文補充，其實很多貿易商都是這樣，這個就是進出口貿易，各國都一樣。

陳揮文提到，至於沈伯洋是否涉及洗錢或逃漏稅等刑事，或者創辦黑熊學院等，都是沈伯洋在當立委之前的事情。他提到，之前看沈伯洋稱自己在補習班當老師、很窮，攢了錢才去美國念書，「是嗎？你爸賺紅錢就賺多少，（沈伯洋）少來這套，所以沈伯洋後來被查到在美國買房子。你有辦法去美國唸書，還買房子？」

陳揮文批判，黑熊學院這些年來在台灣就是鬧劇，「我很抱歉，在我的主觀看法，曹興誠跟沈伯洋就是小丑，搞那些東西，對保衛台灣有什麼用嗎？共匪打過來說我們要種菜，但菜還沒有生出來，就被打死了，搞那些亂七八糟的東西。」

「我個人是聲援沈伯洋啦！」陳揮文反問，可是沈伯洋被抓了嗎？沈伯洋還沒被抓，你們在緊張什麼呢？真正被抓的人，你們不聞不問，難道人民有分貴賤嗎？

陳揮文指出，賴清德故意在媒體的聯訪中點名韓國瑜，叫韓國瑜以立法院長身分來召集朝野聲援沈伯洋，「你總統去點名立法院長，一個是總統，一個是立法院長，你這個會被中國笑。」

