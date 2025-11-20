即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，表示台灣若遭中國侵略，可能構成日本存亡危機事態，就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊；總統賴清德隨即表態聲援，並喊話中國「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」，卻遭中國《新華社》時評抨擊「媚日戀殖」。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（20）日強調，因為珍惜台灣現在生活發展及方式，所以對於願意幫助與關切台灣問題的朋友，都當作朋友，絕對不是什麼殖民時代的遺緒。

廣告 廣告

針對賴清德聲援高市早苗「台灣有事」言論，並要求中國不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，卻遭《新華社》時評攻擊「媚日戀殖」一事，梁文傑今日下午4時主持陸委會例行記者會進行回應。

梁文傑表示，台灣人都珍惜現在的自由民主制度，這是30幾年奮鬥好不容易才有今天的成果，大家對於台灣經濟蓬勃發展，都很自豪；因此，凡是願意幫助與關切台灣的各個國家，自然都是我們的朋友，凡是秉持自由民主、社會文明的國家自然會有好感，「絕對不是媚日戀殖」。

梁文傑指出，對岸不斷把台日關係導向是因為日本殖民移續、後遺症，但實際上的日治時代記憶，經過國民黨幾十年來禁日語、禁日片，其實記憶早就離開台灣人很遠，「如果是1951年後出生的人，基本上從小沒學過日語，而看日片的機會也很少，當時廣播電視也不准使用日語」。

快新聞／賴清德聲援高市早苗！中媒竟稱「媚日戀殖」 陸委會回擊了

總統賴清德。（圖／民視新聞資料照）

因此，梁文傑強調，現在是因為珍惜生活發展及方式，所以對於願意幫助與關切台灣問題的朋友，都把他們當作朋友，絕對不是什麼殖民時代的遺緒，因此，當對岸刻意把這些事情連結到那邊，這是很不妥當的。

原文出處：快新聞／賴清德聲援高市早苗挺台論！中媒竟稱「媚日戀殖」 陸委會回擊了

更多民視新聞報導

藍營擬修《國籍法》保障中配參政權 陸委會曝「核心問題」

黃國昌稱「鼓勵選到底」還笑貴人多忘事 蘇巧慧怒嗆：奇怪謠言適可而止

蕭旭岑喊「一國兩區」 梁文傑：翻遍2部法律沒看到這4字

