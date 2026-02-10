賴清德聲援黎智英！痛斥北京「停止政治迫害」：一國兩制已名存實亡

即時中心／黃于庭報導

壹傳媒創辦人黎智英遭香港法院認涉犯《國安法》，其中「串謀發布煽動刊物罪」、「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全部成立，昨（9）日被重判20年監禁。對此，總統賴清德發文聲援，痛斥北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，並呼籲北京當局立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實。

「台灣與黎智英先生，以及所有守護自由的人們站在一起」，賴清德表示，黎智英遭香港《國安法》重判20年監禁，這項判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

賴清德指出，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過5年的羈押與長達2年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

最後，賴清德強調，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒民主自由絕非理所當然；另也再次呼籲北京當局立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊，「台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活」。





