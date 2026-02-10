賴清德聲援「台灣與黎智英站在一起」 稱北京宣稱的一國兩制早已名存實亡

台北市 / 查厚葦 綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法，遭判20年。在台港人、民團今（10）日上午在立法院群賢樓前舉行記者會聲援黎智英。總統賴清德也發文聲援表示，這項判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

賴清德指出，台灣與黎智英先生，以及所有守護自由的人們站在一起。昨天，壹傳媒創辦人黎智英先生遭香港《國安法》重判二十年監禁。這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

賴清德表示，黎智英先生長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過五年的羈押與長達兩年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

賴清德直言，我們相信，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒我們民主自由絕非理所當然。我們再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英先生，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。最後，他強調，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。

