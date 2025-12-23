賴清德聲望上揚5.5個百分點！游盈隆指「民意支持度正顯著回升」： 歸功於大罷免後的民怨消退＆近期府院與國會對抗引起的支持者回流

台灣民意基金會今（23日）公布最新民調，總統賴清德的聲望獲得43.4%，不贊同獲得48.6%。民調顯示，和上個月相比，「總統職務表現贊同率」（ Presidential Job Approval Rating），上揚 5.5 個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」（ Presidential Job Disapproval Rating）， 下降1.6 個百分點。對此，台灣民意教育基金會董事長游盈隆分析，賴清德聲望的回溫，主要歸功於大罷免風暴後的民怨消退，以及近期府院與國會對抗所引發的支持者回流。

廣告 廣告

針對賴清德處理國家大事與人事安排，民調顯示有43.4％民眾贊同（16.4%非常贊同，27%還算贊同）；48.6％民眾不贊同（21%不太贊同，27.6%一點也不贊同）；6.3%沒意見；1.8%不知道、拒答。

至於賴清德的「職務表現贊同率」，民調較上月上揚5.5個百分點，而「不贊同率」則下降1.6個百分點；這一來一往使得贊同與不贊同的差距大幅縮小了6.8個百分點。對此，游盈隆指出，「這項數據傳達出一個明確訊息，即賴清德的聲望正在恢復中」。

然而，在整體聲望回升的同時，民意結構卻出現了值得關注的變化。民調數據顯示，「非常贊同」賴清德領導方式的民眾增加6.2個百分點，「非常不贊同」者也同步上升1.9個百分點；反觀溫和派的「還算贊同」與「不太贊同」比例則雙雙下降。

游盈隆分析，這顯示在大罷免風暴平息4個月後，社會對於賴總統的觀感再次趨向兩極化，「贊同與反對雙方的強硬派支持者都有增強跡象，國內政治對立的態勢似乎有死灰復燃的趨勢」。

至於民調回升的原因，游盈隆認為是賴清德近期罕見地採取強勢出擊策略，試圖由外而內奪回失去已久的「政治議程設定權」。他指出，賴清德近期聚焦國內外關注的重大議題，包括在11月26日召開國安高層會議，宣布未來八年將投入1兆2500億元建構「台灣之盾」等先進防衛體系，並於同日投書《華盛頓郵報》，引用美國總統川普「實力帶來和平」的理念，強調台灣自我防衛決心。

此外，賴清德於12月4日接受《紐約時報》視訊專訪，針對中國侵略計畫及美台關係等議題進行完整說明。游盈隆說，這種藉由國際媒體發聲的「出口轉內銷」策略，成功將國人注意力聚焦在賴政府具優勢的國防、外交與國安領域，有效避免了議題主導權被國會多數的在野黨牽制。

在內政方面，游盈隆提到，面對立法院藍白陣營主導的法案，賴清德的態度也轉趨強硬，像是面對在野版本的《財劃法》修正案，賴政府選擇採取「不副署、不公布、不執行」的激烈手段對抗，直接走上第一線與在野勢力交鋒。游盈隆說，這種行政權與立法權的激烈衝撞，雖然引爆了憲政爭議，但也成功召喚了綠營傳統支持者歸隊，促使支持者重新集結。

游盈隆總結，「賴清德聲望的回溫主要歸功於大罷免風暴後的民怨消退，以及近期府院與國會對抗所引發的支持者回流」。他點出，儘管過去6個月賴清德陷入執政困境，民怨一度高漲，「但隨著時間沉澱與強勢策略的運用，支持度已見起色」。不過，他也提醒，目前不贊同其施政者仍居多數，賴清德何時能真正脫離執政困境，未來仍充滿變數。

（圖片來源：三立新聞、台灣民意基金會）

更多放言報導

全台有四成八不贊成反年改！台灣民意基金會公布「立院修法停砍公教年金」民調：明顯多數國人反對倉促修法

2026投入高軍費「全國近五成贊同」！台灣民意基金會民調公布：賴總統新國防政策已具可觀民意基礎