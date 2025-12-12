賴清德聽青年導覽「心不在焉」？本人還原真相打臉 加碼曝幕後互動

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流展開展記者會，並逛展與青年交流互動（圖／總統府提供）

總統賴清德11日上午出席「青年百億海外圓夢基金計畫」首年成果交流展開展記者會，聆聽青年分享赴海外學習圓夢的心得，也逛展與青年交流互動。然而，網路上卻流傳一段影片，稱賴清德在聽導覽時「心不在焉」、「回答頻頻狀況外」，影片中的青年彭楚芸則出面還原現場情況，並透露鏡頭外與賴清德的互動，讓她直呼：「他是有認真在看的耶」。

網路流傳一段賴清德在「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展逛展聽導覽的影片，面對青年自我介紹「我在台北市華山分隊當義消」，賴清德再度確認後，隨後提問「這是隸屬於？」「那你本身是？」遭網友批評「心不在焉」、「回答頻頻狀況外」。

廣告 廣告

不過，影片中的青年彭楚芸轉貼這段影片，同時發文澄清，她是跟總統對話的本人，大家不要這麼兇，現場很吵，「我覺得是我誤會總統想問的問題，不知道他要問的是本業單位，還是我的義消單位」更笑稱「畢竟我身份這麼多，連我媽都沒搞清楚過。」

彭楚芸也提到，在鏡頭外的地方，賴清德將她在報告中引用的一段內容分享給大家，而她簡報是用英文，賴清德則是用中文再向媒體覆述的，「代表他是有認真在看的耶」。

「青年百億海外圓夢基金計畫」首批學員在記者會上分享參與計畫的感想與心得，其中一名分享的青年彭楚芸，平日是離岸風電安全管理師、下班後是熱血救護義消，這次選擇前往全球頂尖的消防聖殿，美國德州農工大學緊急服務訓練中心（TEEX），接受危害物質應變順練。

在TEEX，彭楚芸被當地消防員「自費受訓、為專業負責」的態度震撼。為了測試極限，他更主動要求不被特別照顧，在技能測驗中直接擔任「事故指揮官」帶領整個團隊面對災害情境，也主動參加並通過了美國消防認證 Pro Board 考試。他分享表示，這段旅程獲得的，已經遠遠超過學習化災專業，「我們在每次挑戰自己的過程，都在重新定義自己能力的邊界。」

更多三立新聞網報導

藍白要總統國情報告逕付二讀 沈伯洋嗆「當立委要識字」：早被宣告違憲

新聞幕後／國網雲端算力中心啟用 專家四面向分析：台灣的「大腦」啟動

酸藍白不敢倒閣面對「國會全面改選」 鍾佳濱：畏懼全體國民意志審判

柯文哲被林金結嗆別來土城 許甫「賴給清德」重啟團結十講看誰讓人買單

