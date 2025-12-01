賴清德肯定加持！傳劉建國有機會披綠袍選雲林 張嘉郡：不評論

雲林縣 / 綜合報導

總統賴清德昨(30)日在雲林，主持「台大醫院雲林虎尾院區的活動，致詞時總統特別點名立委劉建國，大力稱讚劉建國多年來推動雲林醫療建設，引發外界聯想，畢竟秘書長徐國勇也曾指出，劉建國「有可能」代表綠營參選2026雲林縣長。

一同拉動紅繩揭開匾額上的紅布，總統賴清德南下雲林褒忠鄉聚保宮贈匾，除了民進黨秘書長徐國勇，綠委劉建國以及前雲林縣長蘇治芬都出席，排排站合照展現團結。

而實際上賴總統這次到雲林，是因為受邀主持台大醫院雲林虎尾院區，第二期醫療大樓工程動土典禮，總統賴清德致詞中提到，除了醫院建設預算提高到129億元，也設立了高齡醫學研究中心，讓雲林的長輩不必跨縣市就醫，更特別點名立委劉建國，總統賴清德說：「我也非常肯定我們劉建國劉委員，從2019年就是這樣，一路以來幫忙台大醫院，也幫忙中央跟地方共同溝通協調。」

廣告 廣告

由於劉建國一直被視為是民進黨雲林縣長可能的提名人選，這次和賴總統合體連跑兩場行程，也引發外界聯想，對此徐國勇活動後受訪指出，劉建國當然是有可能，黨部人士也透露差不多了，下週12月3日應該就會有結果。

另一邊藍營方面，傳出張嘉郡上週已經鬆口有意爭取黨內初選，國民黨黨主席鄭麗文(11.23)說：「接下來，嘉郡也是女生，也是雲林女兒，我真的希望能夠順利的世代接棒。」國民黨主席鄭麗文一左一右，將縣長張麗善和立委張嘉郡攬條條，更直言對張嘉郡寄予厚望，面對可能的對手劉建國，張嘉郡辦公室則回應在民進黨參選人確定前不便評論，不過藍綠潛在候選人已磨刀霍霍，就等黨中央隨時鳴槍起跑。

原始連結







更多華視新聞報導

賴總統與雲林縣黨公職座談 聚焦民生經濟、選舉

戴珍珠耳環.笑臉勘災？ 張嘉郡限動貼雨鞋沾爛泥照

雲林罷免案投票 張嘉郡帶錯證件搞烏龍

