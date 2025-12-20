賴清德肯定蔣萬安成立緊急小組 指示建立快速部隊制度化

北車隨機殺人案 賴清德提四點指示 呼籲重大事件中央地方攜手合作。（曾薏蘋攝）

總統賴清德今（20）日上午11點將至警政署聽取「1219台北市隨機襲擊事件」專案報告。(林郁平攝)

昨晚北車以及北捷中山站周邊駭人事件，賴清德總統今赴警政署聽取專案報告，賴清德表示，這一個重大時刻，非常希望中央地方攜手合作，不分黨派，共同應對這一個重大事件。並提出四點指示。

這一起駭人有計劃的暴力攻擊事件，已經造成三位民眾加上歹徒共四人死亡，也造成十一名民眾輕重傷。

國安會祕書長吳釗燮、法務部、內政部等相關部會首長，今也出席這場專案報告及閉門會議。

賴清德聽取各部會專案報告後表示，今天早上我跟卓榮泰院長分別前往醫院探視仍然住院中的六位病人，除了感謝各大醫院第一時間竭盡所能提供民眾最好的醫療之外，也特別向在這次事件中不幸身亡的民眾表達哀悼、慰問家屬，同時也向在過程中奮勇阻止兇手傷害民眾，或是現場救助受傷民眾的朋友表達敬意跟感謝。

他說，因為這個事件，震驚台灣社會，也造成相當嚴重的傷亡，所以今天早上我特別來到警政署，聽取整個事件的調查結果跟應有的處置作為。謝謝剛剛張榮興署長的簡報，可以清楚看得出來，警政署的警力跟台北市政府警察局的警力，在第一時間都做出應有的作為。

賴清德指出，也感謝卓榮泰院長，在昨天晚上第一時間就前往北車，了解整個情況，也指揮相關部會成立專案小組，也肯定蔣萬安市長籌組緊急安全小組。

他說，這一個重大時刻，非常希望中央地方攜手合作，不分黨派，共同應對這一個重大事件。不僅僅要把這個重大事件的衝擊降到最低，也希望能夠檢討改進，建立一套制度，不管是避免，或者是當事件發生時我們可以快速因應，保護民眾的安全。

他說，因此有以下幾點指示，希望大家共同朝此方向，一起來精進：

他指出，第一個在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務以外，後續的長時間的健康照護跟心理輔導，應該要有計劃性的推動，中央政府跟地方政府應該共同合作，讓這個事情能夠妥善的推動。

第二個，他說，要強化成立專案小組的功能，剛剛法務部鄭部長提到，台高檢已經指揮相關單位成立專案小組，希望專案小組，應該要全面深入、擴大對這個案件的調查，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處？

他說，不因為第一時間沒有查到線索，就輕易放過，一定要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

第三個面向，賴清德說，應該以這個案件為鑑，剛剛卓榮泰院長、蔣萬安市長都分別提到，以及交通部陳世凱部長也有提起，包括機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要的活動，都會加強佈置警力，這個很好，我們仍然要持續檢討精進擴大，而且建立制度。

他說，一定要讓快速部隊發揮功能，同時也要考量反恐的警力的作為、制度化地建立。不管這個案子最後調查的結果如何，但這種有計劃性的先從網路購買煙霧彈，個人有能力製作汽油彈，而且為數不少，最後甚至選擇輕生，我們都應該要更謹慎、更積極地來建立一套制度。

賴清德再強調 內政部劉世芳部長、警政署張榮興署長，要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、一旦接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，而且要有能力制止這種攻擊行為，而且要提升到，不單純是治安的快速打擊部隊，要把它往反恐的警力的佈置訓練，這個制度上方面來建置，才有辦法保護台灣社會安定跟台灣民眾的安全。

最後一點，他表示，剛剛卓院長跟蔣市長都分別提到，對於不幸在這次事件中失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的民眾，或是受傷民眾的撫卹、補償、獎勵，甚至後事料理的協助，政府都應該要好好來協助民眾、幫助民眾。

