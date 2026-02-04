賴清德脫口「找好老師不如找本好書」惹議 總統府公開逐字稿：並非貶低

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

總統賴清德昨(3)日出席國際書展時，致詞提到過去在台南推廣閱讀的經驗，脫口一句「好老師可遇不可求，不如找本好書」，引發爭議，質疑是對教師職業的歧視與侮辱。對此，總統府公布致詞逐字稿，發言人郭雅慧也澄清，相關說法並非總統原意，呼籲外界不要刻意切割前後語境。

針對質疑，郭雅慧澄清，相關說法並非賴總統原意，外界若只截取單一句話加以操作，容易造成誤解，對第一線教育工作者不公平。指出總統致詞是希望家長不要過度追逐所謂的明星學校或名師班級，而是鼓勵孩子養成閱讀習慣，透過書本拓展視野與學習能力。

郭雅慧強調，總統一向肯定教師的專業與付出，發言是分享教育觀與閱讀經驗，並非貶低老師，盼各界回歸教育本質討論，停止政治攻擊。

同時府方也公開賴清德的完整致詞內容，還原脈絡，「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，那我當然不同意這樣的事情。那我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，那當然現在整個老師都很有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。

