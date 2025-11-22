酸賴政府「邊反核電邊吃福食」！醫批綠營自打臉：拿食品安全來作秀

衛福部食藥署（衛生福利部食品藥物管理署）昨（21）日宣布，解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，象徵全面開放福食輸台，引起熱烈討論；胸腔科醫師蘇一峰回憶今（2025）年8月的重啟核能公投辯論會指出，綠營才高喊核電廠導致東西不能吃、一堆人得癌症，如今才隔3個月就大讚福食水產，蘇一峰痛批，綠營完全是拿食品安全來作秀。

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國不滿，中方在加大施壓力度的同時，宣布暫停日本水產進口，我國總統賴清德也於同日曬出吃壽司的照片，被視為呼應已故前日相安倍晉三「持鳳梨挺台」的行動，食藥署也於21日晚間宣布，正式廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即日起與其他國家地區輸入規定一致。

對此蘇一峰透過臉書發文直呼，綠營在823的重啟核能公投辯論會上，才振臂疾呼核電廠的可怕，聲稱核災害土地50年不能使用、東西不能吃，甚至不能住人，不料時隔3個月後，就因為「日本有事」而改口大讚福食。蘇一峰痛批，食品安全要以民生安全、國內產業是否受衝擊為考量，不是拿來拉圈結黨、作秀的工具。

