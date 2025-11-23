賴清德臉書致敬國軍而非共諜 鄭麗文：國家英雄不該成政黨攻擊工具

國民黨主席鄭麗文日前參加活動惹議，總統賴清德昨天發文向殉國的黃百韜將軍致敬，並說該緬懷的是為國奮戰的國軍官士兵袍澤而非共諜；鄭麗文今天（23日）回應，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費，不要忘記先輩流血流汗得來的今日。

總統賴清德發文說該緬懷的是為國奮戰的國軍官士兵袍澤而非共諜；國民黨主席鄭麗文（圖）23日回應，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具。（中央社資料照）

賴總統昨天在臉書（Facebook）發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。他說，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。他重申，將共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。

鄭麗文日前出席白色恐怖追思活動，被質疑追思對象包括當年共諜。她今天到雲林縣參加活動受訪時說，曾經為中華民國犧牲、保衛國家英雄都應尊敬、紀念，不應將國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費，記得中華民國走過風風雨雨，不要忘記先輩流血流汗得來的今日。

鄭麗文強調，身為中華民國總統，真正使命是團結中華民國、保衛台澎金馬，不要在內部製造敵人、製造裂痕，台灣禁不起繼續撕裂，賴總統應停止政黨惡鬥，因為台灣真的不能再內耗。

出生雲林縣口湖鄉的鄭麗文提到，口湖鄉曾被說是貧窮的地方，但居住在此的鄉民們即便在艱困的條件，也咬牙奮鬥，如今展現不同風貌，人民想要的是安身立命、拚經濟、拚生活、拚幸福。