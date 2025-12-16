賴清德臉書轟在野連這法案也罵 王鴻薇：自暴完全不知民間疾苦

國民黨立委王鴻薇。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰昨宣布不副署立法院通過的《財政收支劃分法》修正案後，總統賴清德深夜也透過臉書發文，批評國會強行推動對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」，其中包含要讓《貪汙治罪條例》修正草案，貪汙所得在5萬元以下可免除其刑的部分。國民黨立委王鴻薇今（16日）則諷刺，短短一個影片，除了露出違憲把自己當皇帝的真面目，更暴露出賴清德完全不知民間疾苦，只會關在總統府裡算計。

賴清德指控，濫權立法正為國家和國人帶來前所未有的威脅。不僅是財劃法與反年改的修法，更令人擔心的是，現在國會正強行推動的還有一系列對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」。賴並舉例，在野黨強行推動《離島建設條例》修法，要讓中國的資金、產品，在我們的離島「洗產地」；提出《國籍法》修法，讓來自中國的新住民在擔任公職時，可以免除必須單一效忠我國的義務。

廣告 廣告

賴清德也提到，在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，在野黨正推動修法，除了讓5萬元以下的貪污免除刑責，也將貪污助理費的犯罪行為除罪化，甚至更立法要把公費助理的經費直接納入立委的私囊，助理的權益將無從保障。

王鴻薇則表示，賴清德於影片痛批在野黨通過，「讓5萬元以下貪污免除其刑」，賴清德該不會連社會矚目的「清潔員送32元舊電鍋涉貪案」都不知道吧？賴清德是每天都在總統府裡想著怎麼鬥爭在野黨，連社會發生這麼重大的事都不知道嗎？還是這種底層人民生活，賴大總統不屑一顧？

王鴻薇指出，也就是因為此案曝光引發關注，法務部才啟動修法程序，擬針對小額貪汙案件，若符合要件，可減刑甚至免刑，程序持續推動中。除了法務部，包括：民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆都提案相同內容，不知道現在是在給誰難堪？法務部長鄭銘謙、蔡易餘、賴瑞隆，哪個是賴清德口中「挺貪污傷害國家廉政」的，拜託自己站出來跟賴清德道歉。

針對該案，法務部長鄭銘謙3日曾在立法院說明，法務部提出的《貪污治罪條例》第12條修正案，已由行政院審查完竣，近期可望送交立法院審議。他強調，新增「免除其刑」選項，目的在於避免情節明顯輕微的個案，且貪污所得在5萬元以下的案件，讓法官、檢察官在處理此類案件時有更大的裁量空間。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》高院改判高虹安貪污無罪 民眾黨：盼成檢視類似案件起點

不副署僵局逼在野倒閣？ 羅智強：國民黨不奉陪