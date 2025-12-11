賴清德臨時邀51綠委明天共進午餐 預計討論財劃法、國籍法等爭議法案

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

傳出身兼黨主席與總統的賴清德，明中午將邀51名綠委在黨中央進行便當會議，聚焦討論近期爭議法案。對此，民進黨立委吳思瑤今（11）日證實此時，她認為，明天可能會討論財劃法、黨產條例、離島建設條例、國籍法及反年改修法。

傳出身兼黨主席與總統的賴清德，明中午將邀51名綠委在黨中央進行便當會議，聚焦討論近期爭議法案。

民進黨發言人韓瑩稍早也說，總統賴清德明天將邀集黨團立委針對近來相關爭議法案，聽取委員意見，共商國是。

賴清德上次與綠委進行便當會議是在今年9月，當時因立法院新會期即將開議，所以選在開議前於總統府分批宴請綠委，聚焦討論新會期政策法案，及聽取地方聲音。不過，這次臨時召開便當會極為罕見，外界關注賴清德對爭議法案的態度。

