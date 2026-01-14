賴清德自封「AI總統」！李鴻源點出最大問題：目前情況談AI是緣木求魚

總統賴清德10日出席AI人才年會時，談及台灣的AI發展，幽默表示自己的姓氏「賴」的英文拼音中也有「AI」，笑稱可以叫他「AI總統」，並順帶點名行政院長卓榮泰及前總統蔡英文的名字拼音也含「AI」。對此，前內政部長李鴻源在節目《中午來開匯》中呼籲，總統應以更嚴肅的態度面對AI可能對台灣社會帶來的衝擊。

李鴻源首先肯定AI的重要性，強調「AI是必須要走的路」，否則台灣將在國際社會中失去競爭力。然而，他指出，發展AI需要高算力支撐，而高算力必須仰賴大量電力。台灣目前核電廠已關閉，加上綠電供應不足，導致火力發電占比將近9成，他直言，「在這樣前提下，談AI是緣木求魚。」

針對賴清德提出的「2040年前培養50萬AI人才」及「投入千億元創投基金」等願景，李鴻源質疑其數字缺乏實際政策支撐。他認為，AI政策應由相關專業幕僚及數發部等主管機關提出完整方案，而非由總統隨口表態。

李鴻源亦示警，AI的快速發展恐引發嚴重社會問題。他指出，一半以上的白領都要面臨失業的問題，進而可能導致治安惡化，甚至滋生恐怖主義。他提醒，AI也可能加劇詐騙問題，民眾將更難分辨訊息的真偽。他並質問，「政府連處理一個堰塞湖都處理成這個樣子，你覺得（如果）我是一個外商，我敢來台灣跟你們打交道嗎？」

最後，李鴻源呼籲總統回歸本分，專注其職責所限的外交、兩岸及國防事務，其他政策應由相關部門負責、尊重專業。他重申，總統若只看AI的光明面，將無法及時應對即將到來的挑戰，「AI有一大塊的黑暗面，這才是我們要馬上真正面對的。」

