賴清德自封AI總統呵呵笑 名嘴：小心他「用這招」搞人

總統賴清德10日出席活動時，因姓氏拼音諧音自稱「AI總統」並開懷大笑，引發外界議論。資深媒體人謝寒冰12日在政論節目中嚴厲批評，認為賴清德身為國家元首只會講冷笑話，面對國政承諾卻頻頻跳票，甚至示警賴清德若情緒失控，恐會利用司法手段整肅異己，行徑相當危險。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

謝寒冰在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，民眾黨立委黃國昌前往美國後，國民黨主席鄭麗文也將啟程，這顯示在野黨在國際舞台表現活躍，反觀執政黨似乎陷入失能狀態。他直言，賴清德上任一年多來，台灣社會陷入空轉與朝野惡鬥，民眾期待的是政府做實事，而非聽總統講冷笑話。

針對競選承諾，謝寒冰質疑賴清德選前提出多項政見，選後卻戛然而止。他舉例，賴清德曾承諾到國會報告，如今卻找理由推託；關於社會住宅政策，內政部長劉世芳日前更坦承大概無法推動。謝寒冰痛批，賴清德曾任行政院長，早知土地取得困難卻仍信口開河，根本無心落實政見。

資深媒體人謝寒冰。（圖／中天新聞）

謝寒冰進一步抨擊，賴清德選舉時的言論如同「詐騙集團首腦」，現在面對質疑只會傻笑。對於無法訪美一事，謝寒冰分析賴清德感到焦急且憤怒，認為這是賴自己造成的後果；去年本有機會前往達拉斯，賴卻堅持要高規格的紐約行程，導致川普陣營不願理會。

謝寒冰最後示警，賴清德越是憤怒，出手恐越狠辣。他以近期賴清德對「館長」提告為例，質疑連這種瑣事都要大動干戈，且賴身為總統竟稱「被告才要出庭」，不敢直球對決。謝寒冰認為，賴清德未來若無處發洩怒氣，恐將矛頭對準在野黨，利用司法手段進行政治攻防。

