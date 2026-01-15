賴清德自封AI總統 李鴻源嘆空話 爆最大問題

賴清德用英文拼音諧音哏稱自己為「AI總統」，引發討論。（資料照／趙雙傑攝）

總統賴清德日前出席AI人才年會，談及台灣AI發展，笑稱姓氏「賴」英文拼音也有「AI」，可叫他「AI總統」，引發議論。前內政部長李鴻源對此則說，「AI是必須要走的路」，否則在國際上會被淘汰，但發展AI需要很強的算力中心支撐，而算力中心必須仰賴大量電力，「在這樣的前提下面，事實上談AI是緣木求魚」。

賴清德日前出席AI人才年會，和大家聊到台灣的AI發展，他笑說，「如果叫我AI總統，其實也不是不行，因為我的『賴』裡面就有AI；卓榮泰的『泰』也有AI，蔡英文總統的『蔡』裡也有AI。」他也提到，為了厚實國家競爭力，政府已提出「AI 新十大建設」，從主權AI、國家算力中心到關鍵技術布局，推動百工百業導入AI；在人才端，朝2040年培育50萬名多元AI人才邁進。因為國力，不只來自晶片的奈米數，更來自全民運用AI的深度與廣度。

廣告 廣告

對此，李鴻源日前在網路節目《中午來開匯》中談到，「AI是必須要走的路」，否則在國際上會被淘汰，可是發展AI需要很強的算力中心支撐，而算力中心必須仰賴大量電力，再把核電廠關掉，綠電又上不來，台灣火力發電占比將近9成，「在這樣的前提下面，事實上談AI是緣木求魚」。

李鴻源表示，AI是對的，但也建議賴總統談任何一件事情，要有本，「投入千億元創投基金」真的夠嗎？談AI前先把「電」搞清楚，且說要培養AI人才，但請問年改改到現在，學生不讀博士了、大學好的老師都吸引不來，應該好好正視大學教育問題，「回到根本，不要講這些空話」。

李鴻源提到，比較擔心現在總統好像都隨便講講，想到什麼講什麼，幕僚在哪裡？政策應由相關專業幕僚、主管機關提出完整方案討論；他也強調，當然樂見發展AI，但中間還有很多問題，能源是立即會出現的問題，但還會牽扯到投資多少在大學，還有年改要不要認真考慮一下。

【看原文連結】