賴清德自曝在家「穿短褲、花襯衫」！他1問題全場暴動

民進黨青年部舉辦為期兩天的「2026 春季破浪培力營」，總統賴清德於 31 日以黨主席身份親臨現場，與台下學員進行近距離互動。值得一提的是，賴清德在會中表示，許多人以為他連睡覺都穿西裝，這真的是太深的誤解，且大方透露自己私下也有休閒的一面。





賴清德面對外界疑惑他是不是連睡覺都穿西裝，親自澄清表示「誤解太深了」。（圖／民進黨提供）

透露居家穿著反差大！賴清德自曝在家也穿牛仔褲與花襯衫

賴清德面對學員提問，「如果幕僚提出新奇的要求，比如要您穿海灘褲配花襯衫，去做一些比較靠近年輕人的活動，你的心理狀態是如何」，他笑著回應，很多人會從服裝上的嚴謹對他產生誤解，想說「是不是連睡覺都穿西裝」，但他表示自己在家其實也會換上休閒服裝坦承，「我也有短褲、牛仔褲和花襯衫」，只是需要考量場合是否適合。

學員對於賴清德（中，灰色外套）幽默反問，一致給予認同回應。（圖／民進黨提供）

幽默反問竟掀全場學員鼓掌！賴清德表示會考慮

他在現場幽默地反問學員，「難道真的換上這些服裝，就能得到年輕人的支持嗎」，更進一步再確認「你們會因為這樣，本來不喜歡我而喜歡我嗎」，沒想到在場學員揭連表示贊同回答「會」；賴清德隨即笑稱「好吧，那就考慮啦」，這段逗趣的對話引發全場熱烈鼓掌，氣氛十分熱絡。最後，賴清德許諾會給大家一個更好的台灣，請大家要保有理想、勇氣，確立自己的人生目標後，努力追求，勇敢寫下自己的人生故事，不管結果是成功或失敗，都不要給自己的人生留下遺憾。

