賴清德致敬黃百韜暗酸「不應緬懷共諜」 鄭麗文反嗆：不該消費國家英雄

總統賴清德昨發文致敬在徐蚌會戰中身亡的黃百韜將軍，強調緬懷的是國軍官士兵袍澤而非共諜，被視為是在暗酸本月出席秋祭悼念共諜吳石等人的國民黨主席鄭麗文。鄭麗文今（23日）受訪時回批「不應消費國家英雄」，賴清德身為總統應時刻記住團結中華民國，不要在內部製造裂痕。

賴清德昨發文致敬黃百韜，強調在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃百韜展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念。並說「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」

對此，鄭麗文今在雲林縣口湖鄉參加健走活動時受訪表示，曾經為中華民國犧牲、站在第一線捍衛國家的英雄都應要紀念，且要秉持他們的精神繼續保衛國家。不應把國家英雄做為政黨鬥爭的工具，更不該消費，也要記得中華民國走過風雨歷史，不要忘記先輩流血流汗。

鄭麗文指出，賴清德身為中華民國總統，應時時記住團結中華民國、保衛台澎金馬，才是真正的使命，不要在內部製造敵人、裂痕，台灣禁不起繼續撕裂；期待賴總統停止政黨惡鬥，台灣不能再內耗下去。

鄭麗文強調，今天回到故鄉雲林口湖，雲林曾經是最窮的縣，口湖曾經是最窮的鄉，可即便條件艱困，鄉親仍不斷奮鬥，讓雲林縣展現不同的風貌。所以人民想要安身立命，拚經濟、拚生活、拚幸福，真的不要再惡鬥了。



