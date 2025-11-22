賴清德致敬黃百韜酸鄭麗文緬懷共諜 國民黨：民進黨內共諜頻傳有資格談忠誠？
記者周志豪／台北報導
總統賴清德今致祭曾參與國共內戰的國民革命軍高級將領黃百韜，表示該緬懷的是為國奮戰的國軍而非共諜，暗批國民黨主席鄭麗文。國民黨晚間在臉書反酸，民進黨踐踏國軍尊嚴、切割中華民國歷史，如今為政治算計消費黃。
國民黨質疑，賴清德因「打共產黨」經歷讚揚黃百韜，方便民進黨高喊「抗中保台」攫取政治利益，但卻選擇性失憶，不提黃也是一位鐵骨錚錚的「抗日名將」，在對日抗戰中屢建奇功，捍衛中華民族的尊嚴。
此外，國民黨批評，賴清德高喊反共諜滲透，但事實是民進黨內共諜連環爆，從總統府諮議、國安會秘書長吳釗燮過去機要全都涉案；賴口喊抓賊，卻對自己人的國安漏洞視而不見、輕輕放下，放任國安門戶大開，有資格談忠誠？
國民黨更認為，賴清德聲稱要緬懷軍人榮譽，但只是嘴巴上說說，堅不遵守國民黨推動改善國軍生活與留才的《軍人待遇條例》修法，不願給保家衛國的國軍應有的待遇。這種「口惠而實不至」的「敬軍」，根本就是詐欺。
國民黨提醒，黃百韜捍衛的是民進黨最不願承認的「中華民國」，請賴清德與民進黨停止拙劣的表演，盡快編列軍人待遇提升相關預算，把真正的尊嚴與待遇還給國軍，那才是對烈士最好的致敬。
