賴清德致詞稱「好老師不如好書」 全教產批歧視！籲向全台教師道歉

2026年台北國際書展今（2/3）日開幕，賴清德出席開幕典禮致詞時表示，許多家長希望將孩子送進明星學校、找到一位好老師，但他認為，好老師可遇不可求，「與其找一個好老師，不如找一本好書」，並提及自己在擔任台南市長期間，曾大力推動閱讀計畫。然而，賴清德這番言論曝光後，隨即在教育圈引發爭議。

全國教育產業總工會質疑，這是否為總統在公開場合該說的話？全教產理事長林蕙蓉認為，教師的角色不僅止於傳授書本知識，更肩負引導學生團隊合作、人際關係、心理輔導及各種生活學習的責任，甚至在某些情況下，還身兼學生的家庭心理諮商師，「然而，長期以來，教育部、衛福部、交通部與環境部」各部會，不斷將書本中找不到答案的任務加諸在學校與教師身上，卻對教師職業充滿偏見歧視與苛刻。

林蕙蓉痛批，賴清德在國際書展的致詞內容，是對台灣教師「最大的歧視與侮辱」。回顧過去的退休金改革踐踏退休教師尊嚴、持續影響在職教師與新進教師；到解聘辦法及校事會議制度，導致各地出現大量濫訴與惡意指控，使教師群體人心惶惶，再到如今總統致詞的相關言論，皆顯示國家對教師專業的不尊重。

林蕙蓉也提及，教育部長鄭英耀日前在教師抗議廢除校事會議時曾表示「老師應該回到學校，把孩子教得更好」，與總統「不如找一本好書」的說法相互呼應，更加深基層教師的不滿。

全教產強調，在國際書展這樣的重要文化場合，總統發表被視為輕蔑教師的言論，已引發基層教師嘩然，並鄭重呼籲賴清德應向全台教師道歉。全教產指出，「國將興，必貴師而重傅；貴師而重傅，則法度存」，認為唯有尊重並照顧好教師，才能照顧好學生，進而提升國力，這才是壯大台灣的根本之道。

