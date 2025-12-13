賴清德致詞突點名李洋「你現在預算是零」 感嘆特別懷念立院「公道伯」王金平

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

114年宏道獎頒獎典禮今（13）日舉行，由前立法院長王金平擔任評審團，包括總統賴清德現身致詞，運動部長李洋出席參與。其中，賴清德致詞時忽然點名李洋說「你現在運動部的預算是0」，並讚嘆李洋放棄數千萬的代言費來當部長，實在非常不容易。同時他也說，非常想念『公道伯』前立法院長王金平，感嘆立法院若能落實王金平過去主持議事的精神，一定對當前的政治氛圍大有幫助。

賴清德認為，如果王金平院長過去建立的規範跟精神能夠確實執行，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。（總統府flickr）

賴清德致詞時談及運動部成立，突然向台下的李洋說，「你是新的部會，你的預算還沒通過，你現在預算是零」，引起現場一陣笑聲，而賴清德也接著忽然提及，「講到這裡，我特別懷念過去立法院王金平『公道伯』。」

賴清德解釋，王院長常常會協調朝野不同意見，不厭其煩，一次又一次，總是盡量避免用表決；如果要表決也是經過大家同意，除非事情真的已經沒有辦法了，一定要用民主程序，才會表決，也很少逕付二讀，兼顧立法院的議事程序。

賴清德指出，即便要逕付二讀，王金平也會經過朝野大家同意，認為案子非常重要，應該要直接逕付二讀，否則都是尊重立法院委員會中心主義，從院會一讀到委員會審查，經過朝野協商，再到院會二讀、三讀。

賴清德認為，如果王金平院長過去建立的規範跟精神能夠確實執行，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助，對運動部的幫助更是不言可喻。

此外，賴清德也要求在場者給李洋一個掌聲，他說，要投身運動領域不容易，作為教練也很不容易，一個奧運的金牌選手，要來擔任運動部部長，非常不容易，「特別是放棄了已經在口袋裡面的數千萬的代言的費用，哇，那是更是不容易。」



賴清德表示，看到兩屆的奧運金牌選手，願意來擔任運動部長，這種決心令他非常欽佩，運動部成立後，若所有人都能團結合作，運動發展一定可以更上一層樓。

