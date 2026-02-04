賴清德致詞遭省略引發爭議 許智傑還原總統本意

即時中心／温芸萱報導

總統賴清德昨（3）日出席「第34屆台北國際書展開幕典禮」，談及閱讀與文化教育的重要性，卻因部分致詞遭省略變為「與其找好老師，不如找本好書」，引發全國教育產業總工會不滿，批評言論輕蔑教師。對此，總統府隨即澄清並公布完整逐字稿，強調賴清德原意在於推廣閱讀，並非貶低教師角色。而民進黨立委許智傑也表示，賴總統的目的是推廣好書，多培養閱讀習慣。

賴清德遭到指控後，總統府隨即出面澄清，並貼出賴清德致詞逐字：

「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，我當然不同意這樣的事情。我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，當然現在整個老師都有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。

而對於此事，民進黨立委許智傑今日被問到，他表示，好書跟好老師都一樣重要，賴總統的目的是推廣好書，多培養閱讀習慣，這相當好啊，希望大家也一起來推廣。

