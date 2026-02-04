賴清德致詞「好老師不如找好書」引爆教育界怒火 全教產要求道歉

台北國際書展昨日盛大開幕，總統賴清德受邀出席致詞，原意在強調閱讀的重要性，卻因一句話引發軒然大波。

賴清德在演說中分享過去擔任台南市長時推廣閱讀的經驗，提到當時許多家長想方設法要讓孩子進入明星學校、擠進名師班級，但他持不同看法。總統表示，要找一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師可遇不可求，雖然現在整個老師都很有使命感，但好老師不如找好的書，因此他在台南市任內大力推廣閱讀計畫。

這段以書籍與教師做比較的發言，隨即在教育界掀起波瀾。全國教育產業總工會迅速發布聲明，措辭嚴厲地批評總統此言引起基層教師一片譁然，質疑這是否為一國元首應有的發言。

全教產理事長林蕙蓉指出，教師的職責遠不止傳授書本知識。教師在引導學生學習團隊合作、處理人際關係、提供心理輔導等各方面扮演關鍵角色，有時甚至需要充當家庭心理諮商師的角色。她強調，教育部、衛福部、交通部、環境部等各部會不斷將書本上找不到的各種任務加諸在學校和老師身上，卻對教師職業充滿偏見與歧視。

林蕙蓉進一步批評，從退休金改革踐踏退休教師尊嚴，到解聘辦法、校事會議引發全國各縣市大量濫訴與惡意指控，造成教師人心惶惶，再到總統今日的發言，在在顯示整個國家對教師職業的不尊重。她痛批這是對台灣教師最大的歧視和侮辱。

全教產在聲明中引用古訓「國將興，必貴師而重傅；國將衰，必賤師而輕傅」，強調尊師重道的重要性。該組織鄭重呼籲總統應向全台教師道歉，並指出在國際書展這樣的重要場合說出輕蔑教師的言語，是對教師最大的侮辱。全教產認為，照顧好老師就是照顧好學生，也是提升國力、壯大台灣的第一步。

教育界人士普遍認為，教師具備生活輔導與人格養成的功能，並非書籍可以單純取代。在師資培育過程中，教師們被教導要成為經師、人師、境師三種境界，承擔著培育下一代的重責大任。

目前總統府尚未對此爭議做出回應，教育界則持續關注後續發展，期待政府能正視教師的專業價值與貢獻。

