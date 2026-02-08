賴清德致賀高市早苗：日本選民肯定國家長遠發展願景

日本眾議院選舉今天投開票，自民黨總裁、日本首相高市早苗將續任首相。賴清德總統在X平台推文致賀表示，期待與高市合作，願高市的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。民進黨表示，謹致上誠摯祝賀，恭喜日本順利完成選舉，也恭喜自由民主黨與執政聯盟夥伴日本維新之會取得勝利，獲得日本人民的再度託付。

賴清德在X平台推文表示，誠摯恭喜高市早苗在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市領導力與願景的信任與期待，這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市推動國家長遠發展的明確支持。

賴清德說，期待與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮，願高市的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。

民進黨也祝賀高市早苗首相所領導的執政團隊在選舉中獲得支持，並期待其在完成國會相關程序後，持續帶領日本前行。高市首相在政策上強化日本防衛力量，並延續安倍前首相推動的印太安全與區域合作策略，展現積極作為，其相關立場深受台灣國民關注。

民進黨指出，日本政府所展現的政策方向，與賴清德總統多次強調透過經濟安全與供應鏈合作強化區域穩定、加強與理念相近夥伴合作、共同維護區域和平穩定的治國方向相互呼應。台灣與日本同為民主夥伴，面對快速變動的區域情勢，雙方在理念與責任上具有高度一致性。

民進黨表示，雙邊在經貿、科技、安全、文化及民間交流等領域長期維持緊密且實質的合作關係，期待台日關係能持續深化，攜手因應區域與全球挑戰，並期盼未來持續與日本各黨保持密切交流與合作，進一步強化台日民主夥伴關係，為印太地區的和平、穩定與繁榮共同作出積極貢獻。

