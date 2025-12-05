賴清德與客青對話 盼落實「客家六箭」讓客家文化成世界文化

為深化與客家青年的連結，民進黨客家事務部近日舉辦「總統與客青有約」，由兼任黨主席的賴清德總統與各產業領域的客家青年對話交流。賴清德勉勵客家青年回到故鄉，與政府一起推動客家文化、帶動客家發展，政府也期盼落實「客家六箭」政見，讓客家文化不僅是台灣的文化，也成為世界的文化。

民進黨5日發出新聞稿指出，民進黨客家事務部日前在中央黨部舉辦「總統與客青有約」，兼任黨主席的賴清德總統偕同客委會主委古秀妃、民進黨副秘書長翁世豪以及客家部主任黃駿翔共同與各產業領域的客家青年對話交流，並參觀客庄青年在各地客庄的成果分享。

廣告 廣告

賴清德說，為鼓勵客家青年走進世界，政府推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，希望邀請15歲到30歲的年輕人踴躍參加，讓夢想由年輕人來做、舞台由政府來搭，透過向教育部提出計畫，讓政府幫年輕人圓夢。

民進黨客家事務部近日舉辦「總統與客青有約」活動，與客家青年對話交流。(民進黨提供)

對於青年提及應有長期的計畫鼓勵青年返鄉，以利銜接地方創生發展，賴清德指出，地方創生是鼓勵青年回到故鄉、展現更強大的企圖心，透過地方創生計畫達到自我運作、自負盈虧，進而擴充持續向前；也可以針對地方問題與地方政府及當地企業提出改善計畫，苗栗南庄就是一個成功的案例。

賴清德強調，民進黨在2004年提出「族群多元國家一體決議文」，捍衛各族群語言與文化平權，每個族群都是國家的主人、各族群語言都是台灣的語言，台灣主體性是由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣的主人。(編輯：陳文蔚)

民進黨主席賴清德與返鄉參與地方創生客家青年交流。(民進黨提供)