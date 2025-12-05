賴清德與客青對話 盼返鄉扎根客家文化走向世界

（記者陳志仁／台北報導）為深化與客家青年的連結，民進黨客家事務部近日舉辦「總統與客青有約」活動，由黨主席賴清德偕同客委會主委古秀妃、民進黨副秘書長翁世豪及客家部主任黃駿翔，與來自各產業領域的客家青年面對面交流，並參觀青年在各地客庄推動文化及地方創生的成果。

圖／賴清德直言，各族群都是國家的主人，台灣主體性是由族群共同參與所建構，期盼客家青年持續發聲，成為推動台灣多元文化的重要力量。（民進黨提供）

賴清德表示，民進黨持續落實「客家六箭」政見，盼透過政策推動，鼓勵更多客家青年返鄉，投入文化傳承、社區營造及產業創新工作；他強調，「越在地，越國際」是提升客家文化影響力的核心理念，只要持續深耕在地，客家文化不僅屬於台灣，也能站上國際舞台。

廣告 廣告

針對青年關注返鄉與長期發展的議題，賴清德指出，政府推動的地方創生計畫，正是讓青年回到家鄉展現企圖心的重要途徑，透過自我運作、自負盈虧的模式，許多青年團隊已在家鄉打造具永續性的產業與文化品牌；他以客家部副主委邱星崴在苗栗南庄的案例為例，說明青年返鄉不僅能創造個人價值，也能帶動地方整體發展。

此外，賴清德也鼓勵青年勇敢走向世界。他提及政府啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」，源於「不老騎士」故事的啟發，期盼 15 至 30 歲青年勇於追夢，由政府搭建舞台、協助出發，讓更多台灣故事走向國際。

賴清德強調，民進黨於 2004 年提出「族群多元國家一體決議文」，核心精神即是保障各族群語言與文化平權；賴清德直言，各族群都是國家的主人，台灣主體性是由族群共同參與所建構，期盼客家青年持續發聲，成為推動台灣多元文化的重要力量。

更多引新聞報導

IN觀點／中煽反日轉焦點 張宏林轟藍營邏輯混亂又壞又笨

民調揭主流民意 民進黨：七成反全民買單支持年改

