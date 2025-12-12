賴清德與民進黨立委便當會 定調支持行政院「合憲不副署」

賴清德今（12）天邀集民進黨立委舉行便當會，鍾佳濱轉述，民進黨團一致支持行政部門採取合憲途徑，運用「不副署」或「副署後不執行」等方式進行必要制衡，在憲法法庭遭癱瘓下捍衛憲政體制。（圖：民進黨臉書）

賴清德總統今（12）日邀集民進黨立委舉行便當會，根據民進黨團幹事長鍾佳濱轉述，民進黨團一致支持行政部門採取合憲途徑，運用「不副署」或「副署後不執行」等方式進行必要制衡，在憲法法庭遭癱瘓下捍衛憲政體制。

兼任民進黨主席的賴清德今天中午於民進黨中央黨部召開1個半小時的便當會。鍾佳濱會後受訪指稱，本會期掌握國會多數的國民黨團與民眾黨團，變本加厲地通過多項違背國民意志、與國家利益衝突的法案，但因憲法法庭遭癱瘓，無法有效遏止擴權、濫權、或是有違憲之虞的法令。

廣告 廣告

鍾佳濱提到，賴清德考慮請行政院長卓榮泰依憲法明文的「副署權」，針對後續及先前的各項法律案做出因應，黨團成員對此也一致支持，若政治問題不能循憲法既有機制進行，行政權可能必須採取憲法上的救濟途徑。媒體詢問是否解散國會？鍾佳濱回應，這正是目前僵局的原因之一。

鍾佳濱宣稱，既然國會多數8度否決行政院的覆議案，但行政院仍無法執行，在野黨若認為閣揆不適任，就應依憲法機制、以「不信任投票」來表達否定。在野多數可能畏懼全體國民意志的審判，擔憂在倒閣後須面臨國會被解散、重新面對選舉的風險，因此不願啟動不信任投票。

鍾佳濱表示，倒閣不是尋求對抗，而是希望讓目前的亂局可以回歸憲法正軌，即以憲法法庭來作為憲法及法律是否違憲的解決機制。政治議題上，將透過現有不信任投票、倒閣，以及解散國會機制，由全民意志來做決定。

民進黨政策會執行長吳思瑤則說，目前立法院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，必須透過「合憲」途徑因應，不管是選擇「不副署」，或是「副署後不執行」，行政部門不能違法執行，黨團都全力支持行政部門的合憲性決定；目前已不是針對單一議案的反制，而是針對未來一系列違憲亂政法案的因應。

被問及是否不再提大法官釋憲，吳思瑤回答，捍衛憲政精神的路徑有修憲、尋求憲法法庭解釋，以及「創造憲政慣例」，在修憲與憲法法庭等兩條路徑遭癱瘓下，執政黨採取合憲的作為去創造可能的憲政慣例，也是必然的思索方向。