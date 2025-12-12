賴清德與綠委便當會內容曝！「副署」與否支持行政院定奪、不副署或不執行「都合憲」

身兼民進黨主席的總統賴清德今午邀請黨籍立委，就藍白立委聯手通過有違憲疑慮的法案，商討反制之道。圖為民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說明會議結論。 圖：張良一/攝

總統暨民進黨主席賴清德今（12）日臨時召集黨籍立委至黨中央便當會，討論時間約一個多小時。針對《財政劃分收支法》等爭議法案「副署」與否，民進黨團最終決議支持行政部門定奪。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，「總統考慮會請行政院長，依憲法上明文的『副署權』，來針對後續以及前面的各項法律案，到底如何因應做出準備」。民進黨政策會執行長吳思瑤則說，「不管是選擇不副署，或是不執行，都是合憲的方式」，今天並沒做出副署與否決定，但大家共識就是支持行政部門，黨團則會協助論述，只要在憲政上站得住腳，都採取合憲的途徑。

身兼民進黨主席的總統賴清德今午邀請黨籍立委，就藍白立委聯手通過有違憲疑慮的法案，商討反制之道。圖為民進黨立委范雲等人會後步出民進黨中央黨部。 圖：張良一/攝

賴清德今上午表示，藍白通過《立法委員職權行使法》後被判違憲，反而一不做、二不休，將憲法法庭凍結；此外，也不審總預算，又擋國防特別預算。他批，藍白黨團這段時間以來主導在立法院通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，同時使中央政府沒有能力應變各種措施，因此需要召集民進黨團討論如何因應。

民進黨立委今約中午12時陸續抵達黨中央，並與賴清德共商國是，時間長達約一個多小時。期間，大約有20幾位立委發表意見，並有數位立委二次發言。賴清德的態度主要是聆聽黨團成員意見，其發言聚焦在對於憲政運作的理解。此外，行政院秘書長張惇涵也有列席，並說明行政院面對窒礙難行之後，後續處理因應為何?

鍾佳濱、吳思瑤在會後接受媒體聯訪。鍾表示，當現在國家面對境外挑戰，對內看到國會由於在野黨的不理性抗爭，造成立法權和行政權極大動盪，所以總統有義務，也有必要，邀請民進黨團來就目前的重大國政進行商討。

鍾佳濱指出，《憲法》本文中，副署權原本是閣揆跟總統之間一個並行的權利。他說，大家一致同意，由於憲法法庭被癱瘓，對於這些擴權、濫權、破壞權力分立，有違憲之虞的法令，無法透過憲法法庭來有效及時遏止，「總統考慮會請行政院長，依憲法上明文的『副署權』，來針對後續以及前面的各項法律案，到底如何因應做出準備」；此外，黨團成員一致支持由總統作為國家元首，作為憲法守護者，來跟行政院研究如何因應。

鍾佳濱表示，行政院長的「副署權」會成為在憲法法庭癱瘓、憲政機制無法進行救濟的情況之下，如何讓在野多數回歸到憲政應有的體制，就是透過憲法機制，重大政治爭議應該透過對行政院倒閣，也就是不信任投票以及後續可能的解散國會來進行。他說，這不是尋求對抗，而是希望讓目前的亂局可以回歸到憲法正軌，也就是憲法法庭作為憲政爭議的解決機制，又或是在政治議題上，透過現有的不信任投票、倒閣以及解散國會的機制，以全民的國民意志來作為決定。

吳思瑤表示，大家經過充分討論，「不管是選擇不副署，或是不執行，都是合憲的方式」，因此不副署也好，或是副署之後不執行，黨團會全力支持行政部門最終定奪。她說，大家的共識是，在這個失速的國會，踩煞車是必要的，行政權必須做出因應，今天並沒做出副署與否決定，但大家共識就是支持行政部門，黨團則會協助論述，只要在憲政上站得住腳，都採取合憲的途徑。

媒體追問，是否要解散國會？鍾佳濱回應，這就是目前政局的僵局原因之一，握有立法權、在野黨所控制的國會多數，已經8次否決行政院移請的覆議案，但是行政院仍然無法執行。他說，在這種情況之下，如果國會認為閣揆不適任、不稱職，就應該要依憲法的機制，以不信任投票來表達對行政院的否定；不過，在野多數可能擔憂後續在倒閣之後要面臨到自己國會被解散，畏懼全體國民意志透過選舉的審判，所以不願意啟動不信任投票，不願採用憲法的機制，就是今天的僵局。

吳思瑤補充，憲政精神怎麼捍衛？憲政精神從何而來？第一，不外乎是修憲的手段；第二，尋求憲法法庭的解釋；第三，創造憲政慣例。她說，當修憲跟憲法法庭被癱瘓之下，這兩條路徑暫不可得的狀況之下，採取合憲的作為去創造可能的憲政慣例，也是執政黨可以思索的方向之一。

吳思瑤指出，當在野黨違憲亂政成為慣例，那執政團隊不分行政、立法，團結一致堅守憲法的忠誠義務。他說，黨團同仁會支持行政部門在今天交換意見之後，也充分了解現在違憲亂政的議案是需要行政權做出因應跟反制的當下，會支持行政部門最終的合憲性決定，「這是我們的憲政職責」。

