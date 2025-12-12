賴清德與綠委便當會！嗆藍白不敢解散國會

▲鍾佳濱會後受訪時表示，黨團最終一致支持，由總統賴清德與行政院研究、因應方式。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.12）

[NOWnews今日新聞] 藍白日前聯手二度封殺國防特別條例草案與政院版財劃法草案，兼任民進黨主席的總統賴清德今（12）日中午邀請民進黨籍立委便當會，聽取黨團成員意見，會中聚焦財劃法是否採「副署權」等憲政議題進行討論。民進黨團幹事長鍾佳濱會後受訪時表示，黨團最終一致支持，由總統賴清德與行政院研究、因應方式，同時也不排除藍白對行政院院長投下不信任案；綠委吳思瑤也說，不管是選擇不副署，或是不執行，都是合憲的方式，黨團會全力地支持行政部門最終的定奪。

立法院日前否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰多次表示「不執行」，由於覆議案咨文5日已送抵總統府與行政院，最遲15日要副署並公告。賴清德中午在黨中央召開立委便當會，就近期藍白惡法、朝野攻防，以及後續議案是否「不副署、不公告」，聽取黨籍立委的意見。

對於便當會結果，鍾佳濱會後受訪時表示，當現在國家面對境外的挑戰，對內，又有國會在野黨的不理性抗爭，造成立法權和行政權極大的動盪，因此總統當然有義務，邀請立法院民進黨黨團，商討目前重大的國政，而討論焦點，就是在於在今年本會期，國、眾掌握的國會多數，變本加厲地通過違反國民意志，對國家利益產生衝突的法案，讓社會各界非常的擔憂。

鍾佳濱提到，過去代表憲法的仲裁者，憲法法庭又被在野黨癱瘓，在這種情況之下，「副署權」就被提出，這原本是閣揆跟總統之間，一個並行的權利，但最近看到眾多法案，比如說財政收支劃分法，在行政院移請覆議不成之後，就面臨到這部法令，諸多部分違反了預算法、財政紀律法，甚至違反了公債法。

鍾佳濱說，立法權通過了這樣的惡法，要強迫行政院違法去執行相關的預算編列，行政權認為有窒礙難行之處，那在移請覆議不成之後，行政院要如何來面對？因此賴清德今天邀集黨團成員、法界人士討論，而大家一致同意，認為未來因應憲政變局，對於有違憲之虞的法令，總統考慮會請行政院長依憲法上明文的「副署權」做因應。

鍾佳濱說，經過大家充分討論後，黨團一致支持，由總統與行政院研究，如何因應，而行政院長的副署權是否成為解決憲法法庭癱瘓下方式，讓國會多數回歸到憲政應有的體制，如國會對行政院倒閣、投出不信任投票，甚至解散國會等。

鍾佳濱強調，若政治問題不能循憲法既有的機制來進行，那行政權就必須採取在憲法上的救濟途徑，但相關作為不是尋求對抗，而是希望讓目前的亂局，能回歸到憲法正軌。

對於是否解散國會？鍾佳濱提到，這是目前政局的僵局的原因之一，既然握有立法權、在野黨所控制的國會多數，已經8次否決行政院移請覆議的提案，但行政院仍無法執行，在種情況之下，若國會認為行政院或閣揆不適任、不稱職，那就應該要回到憲法機制，以不信任投票來表達否定行政院，但在野多數可能擔憂，後續可能在倒閣後，要面臨到國會被解散，重新選舉，他們畏懼國民的審判，所以不願採用這項機制，就是今天的僵局。

吳思瑤則說，大家都體認到，面對部失靈、失序的失速列車，民進黨團必須負責任地善盡憲法忠誠義務，堅毅果決地踩煞車，大家的共識就是，民進黨必須肩負一個非常慎重的憲政責任，而今天大家充分討論聚焦在，目前立法院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，究竟要如何因應？因應的方式必須在合憲的途徑當中。

吳思瑤說，大家經過充分的討論，不管是選擇不副署，或是不執行，都是合憲的方式，黨團會全力地支持行政部門最終的定奪。

吳思瑤提到，針對財劃法後續因應方式，並沒有結論，而是廣泛交換意見，最終交由行政院做出最終決斷，黨團51戰隊必然會是一起協助論述。

