賴清德與綠委研擬反制策略前 喊話藍白：以國家利益為最優先

總統賴清德今（11）日將邀集黨團立委，針對近來相關爭議法案，聽取委員意見，共商國是。總統出席台南國網雲端算力中心啟用會前受訪，先是說明這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案所造成的影響，賴清德說，在這種嚴肅的狀況之下，他當然要召集立法院民進黨黨團，共同討論如何因應。總統也呼籲在野黨，以國家利益為最優先，共同合作。

以下是總統講話全文：

各位全國父老鄉親、在場各位媒體朋友大家好，2024年總統跟立法委員選舉，感謝國人支持，讓我當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。

自從去年520我上任以來，我在過去蔡英文總統執政八年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧，大家可以看到，去年跟今年，不管是地震或是風災或是非洲豬瘟，行政院卓榮泰院長率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。

我們也非常希望，藍白當家的立法院，一方面也能夠發揮憲政的精神，監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的。但很可惜，藍白當家的立法院反其道而行，在去年通過了《立法委員職權行使法》之後，被司法院憲法法庭判決為違憲，藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式，通過許多法案。

我要特別跟各位國人報告，這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施。在這種嚴肅的狀況之下，我當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。

另外我也要呼籲在野黨，我們不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是我們國家只有一個，在府院執政的民進黨要以國家利益為最優先，我也希望在立法院當家的藍白兩個政黨，也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持，謝謝大家。

