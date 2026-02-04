賴清德與蕭旭岑兩極路線政治訊號 翁履中示警國民黨被當靶邊緣化

旅美學者翁履中分析稱，執政黨已將戰線拉到「親美／親中」的區隔，國民黨如被看成國防預算拖後腿、向北京靠攏，就等於「去當靶，任人開火。」（圖片來源／賴清德、蕭旭岑臉書）

旅美學者翁履中今（4）日分析稱，執政黨已將戰線，從台獨拉到「親美／親中」的區隔，在野黨如果沒有能力包裝兩岸論述，反而在國防預算上被看成是「拖後腿」，流失台灣民意支持，又要抱怨給誰聽？

台灣政治路線發展兩極化，一邊是國民黨副主席蕭旭岑昨日在中國強調，兩岸合作賺世界的錢，不讓外國掏空和剝削台灣之際。

一邊則是總統賴清德召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，強調對美合作，雙方劃出不同的對立發展路線，牽動政黨氣勢消漲與年底選情發展。

外部則有美方對台施加壓力，美國參議員羅傑・威克（Roger Wicker）與丹・沙利文（Dan Sullivan）近日如先後在社群平台發文，直接點名在野黨大幅削減賴清德所提出的國防特別預算，並對立法院未能通過台灣自衛所需預算表示失望。

刪預算、赴北京政治敘事，美國點名批判會越變越硬

翁履中強調，在華府這樣的政治語境下，台灣國會的預算僵局不再被視為單純的內政攻防，而被迅速轉譯成「台灣是否認真自保」「台灣是否值得被支持」的信任測驗。

國民黨面臨美國與執政黨的極限施壓，政黨氣勢消漲發生極大變化。美國參議員羅傑・威克（Roger Wicker）即在社群平台發文，直接點名在野黨表示失望。（圖片來源／Roger Wicker X）

更糟的是，當「刪預算」與「赴北京」這兩個畫面被放在同一個時間軸上，政治敘事就會自動被拼成一條線：「有人在削弱台灣自我防衛能力、同時向北京示好。」

「國民黨被美國參議員點名批判，一點都不意外，而且會越變越硬。」翁履中稱，最忌諱的，就是擋了又說不清楚自己要什麼，或是認為只要強硬回應，美方就會跟以前一樣願意尊重。

在台灣內部的政治議題上，翁履中稱，執政黨很清楚統獨議題在選戰中的邊際效益已經下降，於是現在把戰線拉到「親美／親中」的區隔。

反美親中選舉極大壓力，把中間選民推走

在野黨如果沒有能力把自己的兩岸論述包裝成「不削弱對美、不損害安全、而是增加台灣選項」的版本，反而在國防預算被看成拖後腿、被看成向北京靠攏，翁履中直白的說，那就等於自我感覺良好的站上台「去當靶，任人開火。」

「同溫層內享受支持很舒服，掌聲很迷人。」翁履中點出現實面表示，但在選舉現場，他們必須承受「你們是不是反美」「你們是不是親中」這種簡化標籤帶來的壓力，還得一遍又一遍替整個政黨形象去做解釋。

翁履中並提醒，兩岸關係當然重要，但國民黨必須誠實問自己：兩岸關係與贏回多數信任，哪一個才是「必須」？

「藍營同溫層以為反美可以爭取到同溫層外的選民，殊不知，這條路正在把中間選民推走！」翁履中稱，如果看不清現在的美國是怎麼運作，那下一波會再次被點名、被施壓、被邊緣化。

