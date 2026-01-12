賴清德興建社宅毀諾 藍營緊急提出「三項要求」：一戶都不能少

國民黨團今（12）日上午召開記者會，嚴厲抨擊賴清德總統社會住宅政策跳票。賴清德在2024年總統大選期間曾承諾8年內興建25萬戶社宅，但截至去年僅完成12多萬戶，內政部長劉世芳更坦言社宅會越蓋越少，評估只能再蓋3萬至4萬戶。

國民黨團砲轟賴清德的競選承諾跳票。（圖／國民黨團提供）

國民黨團書記長羅智強表示，從蔡英文前總統到賴清德總統，對社會住宅政策只有一個字「騙」。他指出，2016年蔡英文曾說4年內要蓋社會住宅20萬戶，但直到卸任時真正由政府興建的社宅只有12萬戶，其中由中央政府興建完工的不到3000戶，大部分都是地方政府興建。

羅智強舉台北市為例，截至2025年12月31日，中央完成社宅數為649戶，地方政府完成數為16,238戶。他質疑，賴清德上任前加碼喊到全台興建100萬戶社宅，但上任一年半實際蓋出來的社宅加上蔡英文任內所蓋，也還只有12萬多戶，這一年半在社宅興建上等於空轉。

首席副書記長林沛祥指出，賴清德總統在競選期間承諾「百萬租屋家庭支持計畫」，包含8年內興建25萬戶社宅、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶。但賴清德擔任台南市長8年時間，卻一間社宅都不曾蓋過。如今內政部長劉世芳表示，原本承諾8年13萬戶社宅興建，縮水了三分之二，僅剩下4萬戶。

林沛祥以歷任總統任內新建案房價漲幅分析，陳水扁漲幅為22%、馬英九漲幅為39%、蔡英文到賴清德執政期間高達89%。從2022年到2025年3月，租金指數已經連續上漲45個月，年輕人和弱勢族群只能委身在頂樓加蓋或衛生環境不佳的地方。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

副書記長許宇甄表示，截至2025年底，全國社宅完工僅有41,978戶、興建中59,421戶、已決標待開工21,281戶。根據內政部推估，12萬戶要到2032年才能全數完成，而賴清德總統承諾的13萬戶幾乎不可能達成。她質疑，負責社宅興建的住都中心今年增加35名員額，預算增加8,900多萬元，平均薪資高達7萬多元，在社宅越蓋越少的情況下還增加人力預算。

立委牛煦庭表示，賴清德總統在新年送給全國年輕人的禮物是「13萬戶社會住宅新建計畫喊停」。民進黨政府的理由是「空屋太多可以釋出」、「公有地要蓋社宅好麻煩」。他質疑，全台低度使用房屋大致在90萬戶至100萬戶，如果這些空屋可以簡單釋出到租屋市場，為什麼過去做不到？

牛煦庭指出，現在各縣市區段徵收、市地重劃持續進行，縣市軌道捷運建設也在進行場站開發，政府應該能取得配餘地來蓋社宅。他批評，要政府蓋社宅時說財務負擔重，但編列上兆元軍購時眼睛眨都不眨一下，民進黨政府到底有什麼毛病。

國民黨團提出三項要求：第一、監察院立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查；第二、內政部長和國土署長下台負責，為錯誤政策評估和跳票負起政治責任；第三、堅持13萬戶社宅一戶都不能少，不要再用租金補貼或包租代管混淆視聽。

