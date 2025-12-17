賴清德興辦社宅13萬戶政見牛步！ 牛煦庭促改革TOD增縣市政府誘因

立法委員牛煦庭16日召開「多元取得要落實 TOD改革挺社宅」記者會，針對總統賴清德承諾8年興辦13萬戶社會住宅的目標提出質疑。牛煦庭指出，賴政府上任超過一年半，下一階段社宅興辦計畫仍未核定，行政院長卓榮泰雖坦言用地取得困難、預算有限，並要求採「多元方式」推動，但目前仍舊卡關。

國民黨立委牛煦庭。（圖／中天新聞）

針對社宅興辦是否卡關的爭議，內政部15日已針對近日媒體報導發布新聞稿澄清，表示百萬租屋家庭計畫正依規劃時程穩健推動，並詳實考量青年、婚育家庭、弱勢戶及高齡者等居住需求，持續精進相關方案及措施，以提供國人安穩的居住支持體系，並無媒體報導卡關情形。

內政部說明，今年百萬租屋家庭計畫已編列428億元預算，並依規劃時程穩健推動中。截至11月底，全國社會住宅已達成22萬3,385戶，其中包含直接興辦已達成12萬1,511戶及包租代管社會住宅10萬1,874戶，以及租金補貼核定88萬6,106戶；國家住宅及都市更新中心也已決標興建1,666戶社會住宅。

萬隆站公宅大樓外觀照片。（圖／台北市政府）

然而牛煦庭表示，自己待過地方議會，非常清楚地方政府的財政狀況，基本上現行的制度及財政分配就是在挑戰人性。他強調，大家都知道理論上要把增加的容積實踐居住正義，但是地方政府面對與日俱增的市政需求時，加上預算資源有限的情況下，現實上就免不了將TOD、聯開案變相作為財政平衡的工具，也無法將居住正義排在施政的優先順序。

針對如何改善現況，牛煦庭呼籲透過財劃法增加地方政府的財源，搭配內政部與交通部修法增訂政策導引，讓地方政府有真正的誘因將TOD及捷運聯開案保留一定比例作為社會住宅。他強調，不論透過內政部、交通部修正子法的方式，或是修正住宅法來達成TOD制度的改革，都是可以討論的方向，最終目標就是希望TOD不能只停留在財務平衡工具而已，而是真正能夠兼顧擴充社會住宅數量，落實居住正義。

牛煦庭最後表示，中央如何協助地方政府解決財務平衡的壓力，以及打開TOD精神的誘因，是大家共同努力的目標，因為唯有真正解決地方政府面對財務上的困境，才能再更大膽地跨出造就交通優化、居住正義及永續發展三贏的一步。

