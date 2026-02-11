賴清德舉日、韓挺國防預算 粉專揭貓膩：根本是偷換概念

總統賴清德。（取自中時新聞網直播）

總統賴清德今（11）日上午親自主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，他提到，日本今年國防預算高達1.8兆台幣、韓國高達1.4兆台幣，台灣今年總共才8000多億，國防特別預算1.25兆分8年編列，攤開來1年才1千5、6百億而已。對此，臉書粉專「政客爽」指出，日、韓的總預算比台灣高，賴清德根本是偷換概念。

有媒體在記者會上詢問，「高市早苗勝選代表日本民眾對增加國防的強烈支持，但在台灣，國會對增加軍費是沒有共識的，會擔心成為第一島鏈的安全破口嗎？台灣對友盟的軍事合作信任會有影響嗎？至今美方有傳達什麼樣的訊息？」

廣告 廣告

賴清德回應表示，為了要向國際社會展現守護國家、維護區域和平穩定的決心，從前總統蔡英文時代逐年增加國防預算，今年也提出國防特別預算條例，就是要強化國防的力量，強化台灣防衛的韌性，才有辦法保護國家安全、維護民主自由的生活體制，同時進一步維護區域和平穩定。

賴清德進一步指出，從美國最近公布的國家安全戰略報告，可以清楚看得出來，美國強調是集體防禦、責任分擔。也就是說，就印太區域和平穩定而言，除了美國協助以外，印太國家通通都要分擔責任。日本今年的國防預算高達1.8兆台幣、韓國今年的國防預算高達1.4兆台幣，台灣今年總共才8000多億，國防特別預算1.25兆也分8年編列，攤開來1年才1千5、6百億而已，但這是展現決心。

對於賴清德的說法，政客爽表示，賴清德根本是偷換概念，自打臉。日本年度總預算26兆，年度國防總預算1.8兆，約佔總預算的7%；韓國年度總預算16.7兆，年度國防總預算1.4兆，約佔總預算的9%；台灣年度總預算3兆，國防預算8000億+特別預算1562億，約佔總預算的30%。

政客爽嘲諷，這邏輯就像就像所有人都拿iPhone 16 Pro Max，但身價上億的富豪是拿零花錢的零頭買的，一般人是打工一個月薪水買到的，然後跳出來說「富豪跟我花差不多的錢欸！」他不忘調侃，賴清德的數學是于北辰教的嗎？

桃園市議員于北辰過去曾說，台灣天弓飛彈每發攔截率大約是70％，所以用3發攔截中共軍隊的1發飛彈，攔截率將是210％，被外界酸是「數學天兵」。于北辰後來承認，自己數學差、統計學差。

【看原文連結】