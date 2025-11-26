賴清德華郵投書宣布1.25兆國防擴軍藍圖 台股軍工族群多漲停

圖為空軍現役幻象2000戰機。賴清德在《華盛頓郵報》投書強調將加碼國防投資，軍工類股26日反映利多走強。（圖片來源／軍聞社）

受總統賴清德在《華盛頓郵報》（The Washington Post）投書拋出「400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算」訊息帶動，台股今（26）軍工族群買盤明顯升溫，無人機、航太與造船等概念股多檔亮燈漲停，成為盤面焦點。

外電指出，賴清德在投書中強調，該特別預算將用於重大對美軍購並強化不對稱戰力，並再次喊出2030年前國防支出朝GDP 5%目標推進。

軍工股多檔鎖漲停，無人機、航太、造船齊強攻

市場解讀國防投資加碼有望擴大軍工供應鏈商機，資金今早明顯回流相關族群。

雷虎（8033）今早鎖在143.5元漲停；亞航（2630）也快速亮燈，股價鎖在54.6元；造船題材方面，龍德造船（6753）125完開高，隨即漲停並鎖在131元，台船（2208）、中信造船（2644）漲幅皆逾8％。

除雷虎，中光電（5371）、亞航外，攸泰科技（6928）同樣攻上漲停，顯示無人機概念股火力最集中；其他個股如漢翔（2634）、邑錡（7402）、晟田（4541）、事欣科（4916）於盤中也隨後攻上漲停；另有虎門科技（6791）小漲近3%；千附精密（6829）漲逾5%，長榮航太（2645）、寶一（8222）等同步走揚。

華郵投書拋400億美元國防特別預算，主打對美軍購與不對稱戰力

賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書《華盛頓郵報》，強調台灣將提出史無前例的400億美元特別預算案，作為提升國防投資的重要一步。

賴清德在文中提到，台灣國防支出「預計明年將達到GDP的3.3%」，並承諾2030年前提升至GDP的5%，稱這將是台灣現代史上最大規模、最持續的軍事投資。

投書內容也點出，400億美元特別預算除將支應「向美方採購新型武器的重大軍購案」，也會著重提升不對稱戰力，以在北京動武的決策過程中「增加成本與不確定性」來強化嚇阻；同時，台灣將投資尖端科技、擴大國防產業基礎，並加速打造「台灣之盾」分層防禦系統，強化對飛彈、火箭、無人機與戰機等威脅的攔截能力。

賴清德並提及，已成立「全社會防衛韌性委員會」強化政府、軍隊與公民團體協作，另將在海事、資安與韌性等領域擴大與夥伴交流，深化印太共同嚇阻架構。

