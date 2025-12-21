賴清德表侄將戰基隆市長！民進黨24日公布三縣市長提名人

民進黨24日將召開中執會後記者會，正式對外發布第三波縣市長參選人名單。黨中央上周已分別通知基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月，以及雲林縣立委劉建國三人與會，確認將獲得黨內正式徵召投入明年地方選戰。然而彰化縣的人選產生過程卻傳出雜音，民調數據在地方快速流傳，部分參與者對結果提出質疑。

基隆市議長童子瑋。（圖／中天新聞）

這是民進黨繼10月下旬提名台中、宜蘭、台東、嘉義市，以及11月底提名新北、苗栗之後的第三梯次布局。根據《中國時報》報導，有民進黨黨內人士分析，這波人選在派系光譜上呈現較一致的傾向，童子瑋與總統賴清德有表侄關係，被歸類為「信賴系統」成員；陳素月長期被視為新系要角；劉建國雖無明顯派系色彩，但與英系及正國會保持友好互動，最近也與賴系關係升溫。

童子瑋的家族背景深植基隆地方信仰體系，其祖父童永曾擔任慶安宮主委，該宮供奉的媽祖在當地被尊稱為「基隆媽」。童子瑋本人雖未直接宣布參選意願，但已在地方設置看板，表達隨時準備為基隆服務的態度。民進黨祕書長徐國勇先前曾形容基隆市長人選「非常棒」，綠營內部普遍認為就是指童子瑋，評估其具備宮廟網絡、中央資源支持，加上議長任內展現的協調能力，是綠營在基隆最有勝算的選擇。

不過基隆選情對綠營而言並不輕鬆。國民黨籍市長謝國樑與立委林沛祥先前都成功抵擋罷免挑戰，近4年基隆歷經的4場選舉均由藍營勝出。民眾黨也已宣示將在基隆推動「藍白合」策略，童子瑋若要挑戰謝國樑，預料將面臨激烈競爭。

民進黨立委陳素月。（圖／陳素月臉書）

彰化縣長人選的產生過程較為複雜，共有陳素月、正國會立委黃秀芳、現任彰化市長林世賢及前任市長邱建富四人角逐。黨中央上周透過電話民調方式，讓四人與國民黨立委謝衣鳯進行對比式調查，進行所謂的「類初選」程序。17日黨部邀集四組人馬北上聽取民調結果，當時強調數據不對外公開，且並非唯一的提名考量因素，但僅過兩天，19日就通知陳素月24日北上接受提名。

賴清德9月14日曾前往彰化縣溪湖鎮福安宮參香，致詞時對陳素月直接以「素月委員」稱呼，對黃秀芳則使用全名「黃秀芳委員」，這樣的稱呼差異當時就被地方人士解讀為「親疏有別」。民調結果雖然黨中央宣稱不公開，但很快在地方傳開，邱建富隨即公開表達不滿，質疑陳素月的支持度在極短期間內大幅上升，與先前的整體趨勢不符，後續發展受到各方關注。

民進黨立委劉建國。（圖／中天新聞）

雲林縣部分，民進黨決定提名代表山線的立委劉建國出馬，前海線立委、前縣長蘇治芬日前已公開表態支持。國民黨雖未正式提名，但黨主席鄭麗文與現任縣長張麗善都已點名立委張嘉郡為接棒人選。

