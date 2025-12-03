賴清德表態了！對中國「侵台時間」提8字原則 支持台積電到美日歐設廠

政治中心／施郁韻報導

總統賴清德提及面對中國可能的侵台時間，原則為「最壞打算、最好準備」。（圖／總統府提供）

台海緊張態勢日趨升高，總統賴清德4日凌晨以特邀貴賓身分登上《紐約時報》DealBook Summit專訪，提及面對中國可能的「侵台時間」，原則為8個字「最壞打算、最好準備」。

賴清德表示，台灣面對來自中國日益升高的武力威脅，投入400億美元的國防特別預算，購買美國武器，以提高防禦力量來制衡可能的侵略。

被問到台灣是否觀察到中國在加速準備武力犯台？賴清德表示，台灣必須「最壞打算、最好準備」，不論中國是否調整時間表，台灣都會先備妥自身防衛能力。也在此向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。

賴清德非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助。

賴清德認為，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但他謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系。好比說美國擁有研發、設計以及廣大市場，日本擁有原料以及設備，荷蘭擁有先進的半導體製程設備，台灣只不過是擁有邏輯製造，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力。

賴清德表示，換句話說，半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

